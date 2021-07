Cum va fi calculată noua taxă auto, de fapt: ministrul vine cu lămuriri vitale pentru toți șoferii din România

Deja de câteva luni, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor ne-a atras atenția asupra unei noi taxe auto. Aceasta vizează în primul rând mașinile vechi, dar se va face o diferențiere importantă.

În ultimul deceniu, au existat mai multe tentative pentru a taxa gradul de poluare emis de autoturismele care circulă pe străzile patriei. În final, din cauza neștiinței guvernanților, toate au fost declarate ca fiind ilegale, iar banii au fost returnați celor care i-au plătit.

Din păcate, până la finele anului, sunt șanse foarte mari să fie taxați toți șoferii, iar directiva în acest sens vine de la Bruxelles. În principiu, vor fi penalizați cei cu autoturisme mai vechi de 15 ani, dar și acolo vor exista câteva mențiuni suplimentare. Tanczos Barna vrea să facă diferența între cei care în mod autentic nu-și permit un autoturism nou și cei care conduc autoturisme vechi, dar acelea valorează 15.000 – 20.000 de euro pe piața liberă, chiar și acum.

Cum se calculează taxa auto pentru mașinile vechi

Pornind de la realitatea din piață, Tanczos a încercat să explice că intențiile sale nu sunt sub nicio formă de a penaliza oamenii săraci, dar că taxa este inevitabilă.

„În momentul în care majoritatea statelor membre au sisteme de taxare a poluării şi descurajează deţinerea maşinilor poluante, şi România nu are un asemenea sistem, am devenit o piaţă-ţintă, unde se aduc maşinile vechi. Aceasta este situaţia pe care am găsit-o şi eu la minister. Ministerul Mediului trebuie să găsească o soluţie la nivel naţional de sprijin, în primul rând. Partea de taxare nu o să fie niciodată la Ministerul Mediului, pentru că s-a văzut cu taxa de poluare, toate procesele au fost pierdute de România, pentru că nu au fost fundamentate cum trebuie.

Este nevoie de un pachet de măsuri, iar în centrul acestuia trebuie să fie măsurile de sprijin pentru cetăţenii vulnerabili şi trebuie completat cu măsuri de descurajare a deţinerii maşinilor mai vechi de 15 ani cu motor de 3 litri, pe motorină, care arată foarte bine pe şosele, arată un statut al deţinătorului, dar care poluează foarte mult. Va trebui să facem diferenţa între cetăţeanul care, într-adevăr, nu-şi permite o maşină nouă şi cetăţeanul care umblă pe stradă cu o maşină mai veche de 15 ani, dar pe piaţa liberă costă 15 – 20.000 de euro. Aceste lucruri trebuie clar delimitate”, a explicat oficialul guvernamental.