Cum sună un elicopter pe Marte: NASA te ajută să asculți planeta roșie cum nu ai făcut-o vreodată

Cei de la NASA încearcă să fie cât se poate de transparenți cu cea mai nouă experiență a lor pe Marte. Din acest motiv, agenția spațială pune un volum semnificativ de conținut media la dispoziția oamenilor obișnuiți.

Timp de căteva săptămâni, cel mai important subiect din comunitatea științifică a astronauților a ținut de zborul primului elicopter pe planeta roșie. În practică, ”elicopter” este un nume destul de pretențios pentru drona de dimeniuni reduse, dar acest detaliu nu influențează performanța în premieră a Agenției Spațiale Americane.

După acea premieră, roverul Perseverance și și elicopterul Ingenuity au reușit o altă performanță nemaiîntâlnită în acest domeniu fascinant al explorări spațiului. Pe 30 aprilie, pe timpul celui de al patrulea zbor, Perseverance a reușit să înregistreze sunetele emise de Ingenuity în momentul decolării. Acest eveniment pe care îl poți asculta și tu mai jos va intra în istorie ca fiind prima dată când o navă spațială aflată pe altă planetă a înregistrat sunetele unei alte aeronave.

Cu alte cuvinte, acum poți atât să vezi, cât și să auzi, cum s-a desfășurat zborul cu pricina într-un clip de aproximativ trei minute imortalizat de Perseverance cu ajutorul sistemului Mastcam-Z și al microfonului de pe instrumentul laser SuperCam.

Coloana sonoră a fost procesată destul de mult înainte să ajungă online, altfel nu ai fi auzit decât vântul de pe Marte. În plus, atmosfera foarte rarefiată de pe planeta roșie face foarte dificilă călătoria sunetelor prin atmosferă. În final, a fost izolată frecvența de 84 de herți generată de elicea de la Ingenuity, în timp ce se învârtea cu 2537 de rotații pe minut.

I’ve seen what the #MarsHelicopter can do – and now I’ve heard it.

? Grab headphones and listen to the otherworldly hum of Ingenuity’s blades as it headed south to scout a new area on its fourth flight.

How I captured both sight and sound: https://t.co/95J9X3bcyO pic.twitter.com/Lw44x7kqYZ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 7, 2021