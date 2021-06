Cum se face homeschooling în România și care sunt principalele avantaje și dezavantaje ale acestei metode inedite de educație

Homeschooling-ul nu este o noutate. În ultimele decenii, tot mai mulți părinți au optat să se ocupe de toate aspectele educației copiilor lor, fără să îi înscrie la o instituție clasică de învățământ. Totuși, din punct de vedere legislativ, homeschooling-ul e o provocare în România, iar părinții care se aventurează pe acest teren își asumă multe riscuri și provocări.

Din punct de vedere legal, așa cum este Legea Educației alcătuită, elevii români pot învăța acasă, dacă au o condiție medicală ce nu le permite deplasarea la școală, sau au anumite nevoi speciale.

Problema intervine în momentul în care părintele își dorește să își educe copilul acasă, deși nu face parte din niciuna din cele două categorii amintite mai sus.

Deși homeschooling-ul nu este o activitate ilegală, legislația e ambiguă, iar părinții se tem de amenzi, dar și de faptul că pot fi luați în vizor de cei de la Protecția Copilului, fiindcă nu își trimit copiii la școală, deși le oferă o alternativă la educația formală, acasă.

Părinții care își iau inima în dinți și aleg să își educe copiii acasă, trebuie să urmeze câțiva pași. Pentru început, copilul trebuie înscris la o școală care îi permite să studieze acasă, punându-i la dispoziție materiale didactice specifice, printr-un canal de comunicare, cum ar fi platforma online a școlii.

Vorbim despre un soi de învățământ la distanță, din punct de vedere oficial. Neoficial, copilul beneficiază de acoperirea legală pe care i-o conferă înscrierea la acea unitate de învățământ, iar părintele e responsabil 100% de educația celui mic.

În cazul în care copilul e înscris la o școală normală, părintele trebuie să ceară transferul la școala speciala care permite sistemul de homeschooling, printr-o cerere adresată directorului instituției. Părintele va primi atât acordul, cât și fișa matricolă a copilului.

Dacă micuțul nu a mai fost înscris anterior la o școală, înscrierea se poate face direct la instituția de învățământ care este permisivă cu acest tip de educație la distanță.

Ceva mai dificilă este trecerea elevilor din sistemul homeschooling, la cel formal, clasic. Elevii care provin din acest sistem aparte trebuie să își echivaleze anii de studii cu diplome care să ateste că au parcurs materia și au cunoștințele necesare pentru a fi înscriși într-o anumită clasă.

„Evaluarea documentelor școlare în vederea echivalării presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, și identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizațiile menționate”, se menţionează în metodologia de echivalarea a studiilor efectuate în străinătate.

,,In primul rand, noi respectam legea. Aceasta metoda, homescholling, nu este acreditata in Romania. Activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din invatamantul preuniversitar apartine A.R.A.C.I.P. Personal, mi-e greu sa cred ca din cele 420 de scoli acreditate, dintre care 220 private, nu a gasit una potrivita pentru copil. Eu nu am nicio problema cu aceasta decizie, dar trebuie sa ridic cateva intrebari: 1. Cine echivaleaza studiile micutei? 2. Unde da admitere? 3. Cum se va integra ulterior?”, e de părere Marian Banu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.