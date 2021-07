Cum scapă Pământul de impactul cu un asteroid: riscul nu este zero

Impactul Pământului cu un asteroid ar însemna o problemă majoră care ar amenința populația globului. Deși acest impact este unul foarte redus, acesta nu este egal cu zero.

Oamenii de știință încep să pună informațiile împreună pentru a dezvolta metode de a contracara o astfel de amenințare. La baza dispariției dinozaurilor există teoria potrivit căreia un asteroid a căzut pe Pământ, corp ceresc care ar fi avut zece kilometri diametru. Probabilitatea unui astfel de impact este destul de mică însă, cu cât dimensiunea acestora este mai mică, șansele unei coliziuni cresc.

Savanții s-au gândit cam care ar fi posibilitățile ca să putem scăpa de un astfel de pericol. Corpul ceresc ar trebui detectat cu 10-20 de ani înainte pentru a se putea găsi o soluție.

Una dintre ele ar fi reprezentată de impactorul cinetic care înseamnă lovirea asteroidului cu un proiectil, însă unde se va folosi de energia acestuia și nicidecum de explozibil.

„În loc să schimbăm dimensiunea unui proiectil, am putea fi capabili să schimbăm numărul de lansări și să trimitem mai multe nave spațiale mai mici pentru a le izbi de un asteroid, una câte una. Sau am putea lansa proiectile de pe Lună sau să folosim sateliți defuncți ca impactori cinetici”, spune Sung Wook Paek, absolvent al Departamentului de Aeronautică și Astronautică al Massachusetts Institute of Technology.