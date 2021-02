Cum s-a folosit Taiwan de umor pentru a opri răspândirea minciunilor despre pandemie

De când a debutat pandemia, internetul a fost inundat de diverse teorii ale conspirației. Practic, fenomenul fake news a luat amploare, dar autoritățile din Taiwan au găsit o metodă inedită pentru a-l combate.

Taiwan a reușit să atragă atenția întregii lumi datorită măsurilor luate pe perioada pandemiei care au dus la o bună gestionare a crizei sanitare. Pe lângă măsurile întâlnite în aproape toate țările, cele referitoare la distanțare socială și respectarea normelor sanitare, autoritățile de acolo au mai venit cu ceva.

Având în vedere fenomenul fake news – adică minciunile și teoriile conspirației rostogolite pe internet – Taiwan a decis să intervină. Numai că n-a făcut-o clasic, prin prezentarea adevărului într-un mod steril și neinteresant. S-a folosit de umor pentru că avea mai multă trecere. Așa au apărut diverse postări haioase și chiar meme-uri în care cetățenii aflau adevărul despre teoriile distribuite masiv pe rețelele de socializare.

Inițiativa a demarat chiar din vara anului trecut și e cunsocută sub numele de “humor over rumor” – adică zvonuri combătute cu umor.

Cum a gestionat Taiwan pandemia cu ajutorul umorului

Se pare că inițiativa autorităților a avut efect. Țara a reușit să țină sub control răspândirea noului tip de virus și cu ajutorul acestor glume postate pe internet. Instituțiile cu atribuții au angajat chiar comedianți profesioniști pentru a semnala informațiile false într-un alt mod decât metoda clasică de fact-checking.

Mecanismul a fost simplu: de fiecare dată când în diverse medii erau distribuite minciuni sau teorii neverificate, majoritatea sub formă de zvonuri care stârneau panică în rândul populației, echipe întregi de profesioniști se puneau la treabă și veneau cu glume pe acel subiect. Iar aceste glume aveau mare priză la public, ajungeau la o audiență mult mai numeroasă datorită caracterului umoristic.

Totul se întâmpla în primele două ore de la apariția unui zvon alarmist sau a unei minciuni.

Premierul, subiect de glume

Iată și un exemplu concret.

Pe la începutul anului trecut, când toată lumea lua cu asalt magazinele și se făceau stocuri mari de hârtie igienică, circula ideea că Taiwan a rămas fără materiale necesare pentru producția de articole de toaletă, tocmai pentru că a crescut producția de măști de protecție. Imediat, echipa de comedianți a dat drumul pe internet unei meme cu premierul țării. Mesajul era simplu: “we only have one pair of buttocks” – adică ”avem doar o pereche de….fese”.

În mema prezentată apărea și informația care avea rolul de a dezminți teoriile conspirației – se menționa clar că materia primă pentru hârtia igienică e importată din America de Sud și că nu există nicio legătură cu producția de măști, din moment ce materialele pentru măștile de protecție sunt din producție internă.

Ministerul Sănătății, de asemenea, a decis să desemneze un câine în calitate de transmițător de mesaje legate de pandemie, pe post de ambasador, după cum vezi în imaginea de mai jos:

Mesajele de pe posterele respective făceau apel la păstrarea distanței sociale și la normele sanitare în vigoare legate de spălatul pe mâini și dezinfectarea suprafețelor.

The Guardian notează că toate aceste măsuri au avut succes. Datele comunicate de oficiali arată că insula, pe care trăiesc 24 de milioane de cetățeni, a avut doar 9 decese înregistrate din cauza noului tip de virus și nu a fost nevoită niciodată să impună stare de lockdown. În octombrie, chiar au fost organizate parade, economia merge bine, iar viața, în mare parte, se desfășoară într-un ritm normal.