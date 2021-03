Cum arată viitorul muncii în viziunea Microsoft și de ce-și cheamă angajații la birou, în ciuda pandemiei

Microsoft a fost printre primele companiei care și-au încurajat angajații să muncească de acasă. Totuși, forțează un sistem hibrid.

Microsoft e una dintre cele mai mari companii ale lumii. A experimentat mai multe soluții neconvenționale în piața muncii, testând chiar programul de lucru de 4 zile pe săptămână. Cum era normal, odată cu pandemia, și-a lăsat angajații să lucreze de acasă.

Dar vede, totuși, loc de un sistem hibrid.

A anunțat că-și redeschide parțial sediile de birouri din Redmond și Seattle, sediile principale ale companiei, la sfârșitul acestei luni. Se întâmplă pe 29 martie, dar lasă loc de câteva abordări extrem de flexibile.

Microsoft nu vede prea curând revenirea la birou, în contextul pandemiei, dar își dorește să nu lase birourile goale. Așa că insistă pentru un sistem hibrid. Iar viitorul va fi numai în direcția asta, după cum vezi în acest video:

this is what Microsoft Teams and the future of work will look like, according to Microsoft pic.twitter.com/rpHMtux3c8

— Tom Warren (@tomwarren) March 2, 2021