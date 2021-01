Cum a „umflat” Elon Musk valoarea Bitcoin printr-un mesaj de un cuvânt pe Twitter

Bitcoin e cea mai cunoscută monedă virtuală, iar Elon Musk e omul care poate crea valuri în online cu ceea ce postează.

Bitcoin se bucură de o nouă revenire datorită șefului Tesla și SpaceX, Elon Musk. Acesta și-a modificat secțiunea bio de pe Twitter, acolo unde e extrem de activ și unde postările lui au o mare tracțiune.

Musk a adăugat hashtag-ul #bitcoin la biografia sa și a venit și cu un mesaj interpretabil.

In retrospect, it was inevitable

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021