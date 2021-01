Cum a luat Ford fața Dacia și de ce uzina din Craiova contează mai mult decât cea de la Mioveni

Mașinile electrice, modele prietenoase cu mediul ar putea reprezenta viitorul multor constructori auto și, din acest punct de vedere, uzina Ford de la Craiova are un pas în fața celei Dacia de la Mioveni.

Toți marii producători care au fabrici în Europa au investit în tehnologii de producție a mașinilor electrice. Direcția e clară și fiecare și-a stabilit strategia în funcție de propriile interese. Numai că partea asta de Europă, din care face parte și România, nu prea se poate lăuda cu multe progrese în acest sens.

Datele arată că, între 2018 și 2019, doar 16 uzine și fabrici din centrul și estul Europei aveau componente electrice. În dreptul României figurează doar uzina Ford de la Craiova, unde se produce și primul hibrid fabricat la noi în țară – adică Ford Puma. Uzina Dacia de la Mioveni a rămas în urmă la acest aspect.

Noua Dacia Spring, primul model electric al constructorului autohton, se va face în China.

Ford a luat fața Dacia cu uzina de la Craiova

Grație investițiilor făcute la Craiova, americanii de la Ford au reușit să scoată pe bandă primul hibrid produs în România – Ford Puma. Dacia a preferat să nu se arunce atât de repede, iar francezii de la Renault au analizat costurile și și-au dat seama că e mai rentabil să producă Dacia Spring în China. Decizia i-a nemulțumit inclusiv pe sindicaliștii francezi, care voiau ca mașina să fie produsă în Hexagon – pentru că ar fi adus noi locuri de muncă.

Dintre cele 16 fabrici din sud-estul și centrul Europei în care se fac componente pentru electrice sau hibrid – una e în România: adică uzina Ford din Craiova. Alte trei sunt în Polonia, Ungaria și Turcia, două în Austria și Slovacia și câte una Slovenia și Serbia.

Cel mai mare producător al lumii, Volkswagen, a ales Cehia din zona asta europeană. Acolo se fac mașini electrice și componente în Mlada Boleslav și Kvasiny. Polonia are printre producători Toyota, care va produce la Walbrzych din acest an e-CVT și new e-CVT, Daimler, care din deceniul viitor va asambla baterii, LG Chem, care face baterii pentru Audi, Daimler, Jaguar, Porsche sau Volvo la Wroclaw.

Ungaria, cu trei fabrici, are printre producătorii prezenți VW, care face motoare electrice pentru Audi e-Tron la Gyor, SK Innovation care produce baterii pentru VW la Kamarom și Samsung SDI, cu producție de baterii pentru VW și, din acest an, pentru BMW.

Pentru România sunt slabe șanse, deocamdată, să mai bifeze ceva din această zonă. Guvernul ar căuta să aducă investitori din această zonă, mai ales că mâna de lucru e mai ieftină decât în Occident, iar vestul țării, spre exemplu, asigură deschidere directă către țările mai dezvoltate.