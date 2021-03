Cum a devenit ultimul an un infern pentru cea mai importantă componentă din viața noastră

COVID-19. Cinci litere, două cifre, și o mulțime de despărțiri. O soluție simplă, eficientă, nu există. Ce putem face e să observăm evoluția lucrurilor și, eventual, să ne înțelegem. Pentru înțelegere am discutat cu câțiva oameni care pot oferi sfaturi vitale pentru a rezista acestei perioade.

În urmă cu aproape un an se vehicula că pandemia, și implicit statul mai mult acasă, va duce la creșterea natalității. Supoziția că am putea asista la un „baby boom” – o creștere bruscă a natalității – nu este chiar lipsită de sens. Se întâmplă, uneori, după dezastre, în special dacă oamenilor li se cere să stea la adăpost. Vremea extremă este cel mai bun exemplu. Creșteri ale natalității au fost constatate după uraganul Sandy (2013), după furtunile din statul New York din 2015, după uraganele Harvey, Irma și Maria din 2017. Nu același lucru s-a întâmplat când situația a fost mult mai gravă: foamete, cutremure, cataclisme naturale.

În egală măsură, izolarea a dus la conștientizarea singurătății. Vedem asta în datele oferite de Tinder, una dintre cele mai populare aplicații de online dating. Cu sau fără pandemie, oamenii caută și vor afecțiune. Ce-a făcut ultimul an a fost să supună la o probă nedorită cuplul.

Locul de muncă s-a mutat în sufragerie, tocurile au fost înlocuite cu papuci, hainele de casă și pijamalele au luat locul hainelor elegante și am fost nevoiți să ne petrecem tot mai mult timp alături de partenerii de viață. Astfel, explică specialiștii, ne-am dat seama, în unele cazuri, că au început să ne deranjeze lucruri care în mod normal treceau neobservat la cel de lângă noi.

Am făcut sex mai puțin și am fost copleșiți și singuri. Nici flirturile n-au mai fost ca altădată, asta pentru că am stat în izolare. Și o parte dintre acestea s-au stins odată cu statul în casă, lucru care a accentuat depresia și stările de anxietate.

DIVORȚURI ȘI DORINȚĂ SCĂZUTĂ DE SEX

Potrivit datelor oficiale, în 2017, spre exemplu, la fiecare 5,2 căsătorii era înregistrat și un divorț. În 2020, lucrurile s-au schimbat destul de mult și la fiecare 2,7 cupluri care s-au căsătorit, un altul s-a despărțit.

„Din păcate, din cauza tensiunilor și problemelor cu care s-au confruntat partenerii în această perioadă, dorința sexuală a scăzut la marea majoritate a cuplurilor. Lipsa mișcării, a interacțiunii a declanșat tulburări de natură sexuală: frigiditate, anargasmie, probleme de erecție, ejaculare precoce sau lipsa libidoului”, explică pentru PLAYTECH psihologul Cornea Constantin.

„Simplu fapt că nu ne-am mai trezit dimineața să ne aranjăm pentru a merge la serviciu, lipsa interacțiunii cu colegii, lipsa activității sportive, lipsa interacțiunilor de la masa de prânz toate acestea au condus la o scădere dramatică a lididoului. Mai mult, și natalitatea a scăzut mult în pandemie.”

Cornea Constantin

Spre deosebire de optimismul din aprilie 2020, cu privire la natalitate, datele Institutului Național de Statistică pentru anul precedent arată o altă realitate. 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din 1967 până în prezent. S-au născut 163 de mii de copii, cu peste 40 de mii mai puțini ca anul 2019. Totuși, să nu ne pripim. Cifrele nu arată că scăderea natalității a fost influențată de pandemie – doar nașterile înregistrate în decembrie cuprind și pandemia.

Iar pentru decembrie 2020 datele arată un pic altfel. INS susține că, în decembrie, a fost remarcată o creștere a numărului de nașteri atât comparativ cu decembrie 2019, cât și cu luna precedentă (noiembrie 2020).

Vom avea o imagine mai clară asupra subiectului în februarie – martie 2021. Dar un copil nu-i totul pentru un cuplu. Ba ar trebui să fie luat în calcul când unui cuplu îi merge bine, când partenerii au ajuns la un echilibru.

În 2020, ne-am petrecut foarte mult timp în cuplu fără a mai avea acces și la alte activități care ar fi putut să ne dinamizeze viața. Specialiștii susțin că socializare față în față cu alte persoane ne ajută să ne descărcăm emoțiile, pozitive sau negative.

Mai mult, cu cât suntem mai activi social și facem schimbi de păreri putem avea o imagini de ansamblu asupra vieții, iar stima de sine crește simțitor.

„Dacă unii oameni aveau relații extraconjugale sau dacă un flirt se petrecea la muncă sau oriunde în afara casei, în pandemie a fost mult mai greu sau imposibil de ascuns”, mai spune Cornea Constantin. Și teama că am putea rămâne fără locuri de muncă a accentuat problemele de cuplu și i-a copleșit în multe cazuri pe parteneri.

DEPRESIE, ATACURI DE PANICĂ ȘI PROBLEME DE SOMN

Stări de anxietate, lipsa somnului, depresie, frică și lacrimi. Asta a adus, din păcate, în unele cazuri pandemia.

„Așa cum mi-a relatat o pacientă care a fost cuprinsă de «o frică dominantă, vecină cu nebunia» tot așa pentru mulți dintre noi această perioadă a fost una zbuciumată și apăsătoare, precum o menghină care s-a strâns de la o lună la alta. Presiunea aceasta continuă cu dezamăgirea repetată de a reveni la normalitate și de a ne păstra sănătoși și-a pus amprenta asupra psihicului mai mult decât ne-am imaginat”, explică doctorul Cozmin Mihai, medic specialist psihiatru în cadrul Institului Socola.

Statisticile nu reflectă neapărat realitatea, iar datele sunt contradictorii în unele cazuri.

„În SUA și Asia au fost declarate cele mai multe cazuri de divorț. În România încă nu se cunosc date exacte. Îmi doresc ca statistica din țara noastră să fie mai îmbucurătoare și multe cupluri să își fi sudat mai bine relația”, adaugă Cozmin Mihai.

„Cuplurile au avut însă două variante precum într-o bifurcație de cale ferată: una spre descoperirea partenerului de viață, toleranță, îngăduință și reînnoirea sentimentelor. Cealaltă variantă cu certuri, nervi întinși și reproșuri; multe soldate cu despărțiri și chiar divorțuri.”

Cozmin Mihai

Ce avem, ca statistică pentru 2020, e un raport prezentat de INS în august 2020. Numărul căsătoriilor a scăzut cu o treime (cauza o știm deja și era previzibilă). Cât despre divorțuri, în iunie au fost 2.355, cu 1.218 mai multe decât în mai. E aproape o dublare și poate fi un semnal de alarmă, dacă ținem cont că iunie a fost prima lună de după starea de urgență.

CÂT DUREAZĂ SĂ NE VINDECĂM DUPĂ O DESPĂRȚIRE

Există o vorbă din popor care spune că avem nevoie să ne vindecăm de o iubire cam jumătate din timpul petrecut în doi.

O altă teorie, științifică de această dată, susține că după moartea cuiva am avea nevoie de un an ca să ne putem vindeca emoțional. Un an de doliu. O teorie care s-ar putea aplica și în cazul unui divorț. Specialiștii spun însă că, în practică, perioada în care ne putem recupera ține de bagajul nostru emoțional.

„Refacerea după o despărțire depinde de structura emoțională a fiecăruia dintre noi, de calitatea și consistența sentimentelor, durata sedimentării acestora, a legăturilor cu fostul partener precum copii, animale domestice sau chiar bunuri materiale. Multe dintre acestea fac despărțirea mai dureroasă și mai complicat de finalizat. Amintirile petrecute împreună, vacanțele, clipele de neuitat pot reprezenta nostalgii dulci sau chiar săgeți dureroase care încă mai pot produce suferință.”

Cozmin Mihai

În ceea ce privește pandemia, specialiștii nu vin cu vești bune. Încă un an de restricții, încă un val, după alt val, și masca ar putea fi deveni parte din „normalitate”. Așa că acum e mai util ca niciodată să îți analizezi viața, să vezi ce poți rezolva și să nu te panichezi că lucrurile nu devin mai bune peste noapte. Va urma și o perioadă mai firească, așa că e important să te pregătești pentru ea.