Un tânăr din Siria a ajuns să trăiască șapte luni într-un aeroport. Povestea acestuia a ajuns în întreaga lume după ce, The Guardian i-a luat acestuia un interviu și a făcut publică povestea sa.

Tânărul sirian trăiește în terminalul sosiri din aeroportul din Kuala Lumpur. Pe când avea vârsta de 30 de ani, în Siria a izbucnit războiul civil. La acea vreme, tânărul se afla în Abu Dhabi, unde lucra pentru o companie de asigurări.

Legea țării sale îl obliga să se întoarcă acasă și să se înroleze în armată. Hassan însă a refuzat vehement acest lucru, fiind de peste șapte ani prizonierul aeroportului.

„Când am refuzat să mă înrolez, Ambasada Siriei nu mi-a mai reînnoit pașaportul. Fără el, nu mi-am putut extinde viza de muncă, așa că am rămas fără serviciu. În următorii ani, am fost obligat să trăiesc ascuns, am rămas în Emiratele Arabe Unite ilegal”, a spus bărbatul într-un testimonial pentru The Guardian.