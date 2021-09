Criza din imobiliare mai întârzie: ce s-a întâmplat cu chiriile din București. Viața la Capitală, mai scumpă ca niciodată

Pentru un moment, s-a discutat de o posibilă criză în domeniul imobiliar. Prețurile au crescut foarte mult în raport cu salariile din România, dar acest detaliu pare insignifiant, mai ales la București.

Prețul mediu al chiriilor din Capitală a început să crească în 2021, mai ales în raport cu primul an al pandemiei. Cea mai îngrijorătoare majorare s-a resimțit însă în trimestrul trei al acestui an, după un trend descendent întins pe aproape ultimul an și jumătate. Aceasta este concluzia dintr-o analiză a unei companii de consultanță imobiliară, citată de Economica.

Chiriile din București, în creștere accelerată

Cu nu mai puțin de 14% au crescut chiriile la apartamentele cu două camere din București, în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul al doilea. În cazul celor cu trei camere, creșterea a fost de 8%.

„Cererea pe partea de închirieri şi-a mai revenit în ultimele două luni, din discuţiile avute cu agenţii imobiliari. Principalul motiv este redeschiderea cursurilor offline din cadrul universităţilor din Bucureşti, de la 1 octombrie. În mod tradiţional, în ultima lună de vară şi prima de toamnă, studenţii încep să caute chirii în marile oraşe, deci pare că, încet, încet, revenim la normalitatea de dinainte de pandemie”, a afirmat Cristian Nicola, CEO Investpoint.

Aceeași analiză atrage însă atenția asupra faptului că, în trimestrul trei, prețul umflat la chirii este în continuare cu mult sub valorile pre-pandemie, din 2019. Erau cu 22% mai mari la acea vreme. Apartamentele de două şi trei camere, se închiriau, în medie, cu 410 euro, respectiv 570 euro, în urmă cu doi ani, faţă de 320 euro, respectiv 420 euro, în prezent.

„Preţul mare al chiriilor din centru este dat de distanţa mică faţă de staţiile de metrou şi alte mijloace de transport în comun, faţă de unităţile de învăţământ superior, de magazine, Centrul Vechi ş.a.m.d. Adică principalele atribute pe care le caută studenţii şi tinerii, în general. Zonele din afara oraşului nu au aceste avantaje, însă, compensează printr-un număr mai mare de locuinţe noi, mai mult spaţiu verde şi linişte, fiind mai degrabă potrivite pentru familii”, completează Cristian Nicola, CEO Investpoint.

În final, concluziile sunt clare, centrul (Victoriei, Romană, Unirii, Universitate) rămâne cea mai scumpă zonă din Capitală, din punct de vedere al chiriilor, urmat de zona de Nord. La polul opus, se află localităţile de lângă Bucureşti, precum Chiajna-Roşu şi Popeşti-Leordeni.