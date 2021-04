Criptomoneda care a urcat cu 300% în doar o săptămână îți arată de ce poate fi totul o bulă speculativă

O criptomonedă a crescut, în doar 7 zile, cu 300%, un salt uriaș. Și nu, nu e vorba de Bitcoin, ci de o criptomonedă care e privită și acum ca o glumă.

Dogecoin, o criptomonedă a cărei lansare a pornit ca o glumă în 2013, are niște salturi uriașe în această săptămână. A crescut cu 300% în doar o săptămână, iar acest lucru e o veste bună, probabil, pentru cei care au investit în așa ceva. Numai că pentru alții devine tot mai clar că se conturează o potențială bulă speculativă.

Și e valabil pentru întreaga piață a criptomonedelor, din care face parte și Bitcoin.

Dogecoin, creștere de 300% în doar o săptămână

Dogecoin a pornit de la un meme și a fost creată în 2013 sub formă de glumă de Billy Markus și Jackson Palmer. Era o alternativă haioasă la Bitcoin de atunci, dar a început să crească rapid. Acum, în 2021, Dogecoin a ajuns la o valoare de piață de 34 de miliarde de dolari.

Aproape 20 de miliarde de dolari au fost adăugate în ultimele 24 de ore.

E oarecum amuzant dacă te gândești că valoarea unei monede Dogecoin e de doar… 28 de cenți. Dar e o valoare dublă față de ziua precedentă. La fel ca alte criptomonede, Dogecoin are salturi și scădere extrem de vizibile, oscilațiile sunt mari. E valabil pentru întreaga piață a criptomonedelor.

Și creșterea Dogecoin, la fel ca-n cazul Bitcoin și altor criptomonede, e pusă și pe seama listării Coinbase. Cea mai mare platformă de tranzacționare a monedelor digitale din SUA a reușit astfel să atingă, la un moment dat, o capitalizare de 100 de miliarde de dolari. Dar și pentru că Dogecoin are mulți fani pe Reddit, care, la fel ca-n cazul Gamestop, se mai gândesc câteodată să umfle artificial valoarea monedei.

Frenezia din jurul listării Coinbase pe Nasdaq s-a văzut și în evoluția Bitcoin. Cea mai cunoscută monedă virtuală s-a dus spre 65.000 de dolari, dar a căzut ulterior spre 60.000 de dolari.

Piața e extrem de volatilă, ceea ce-i face pe unii analiști să atragă atenția că poate fi vorba doar de o bulă speculativă și atât.