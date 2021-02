Crește un nou gigant în social media? Ce se întâmplă cu Clubhouse, aplicația bazată doar pe format audio

Clubhouse a reușit să capteze atenția la început de an și se pare că se îndreaptă spre un real succes.

Clubhouse e o aplicație bazată pe format audio, în care intrarea se face doar pe bază de invitație. Americanii de la Alpha Exploration, compania din spatele ei, se pare că au găsit rețeta succesului, un succes datorat și personalităților care au arătat interes pentru ea.

Clubhouse a reușit să crească impresionant în prima jumătate a acestei luni. Deși a fost înființată în 2020, rețeaua de socializare s-a bucurat de interesul primit inclusiv din partea unor celebrități ca Elon Musk și a început să aibă o imagine extrem de bună. La început de februarie, aplicația fusese instalată deja de 3,5 milioane de ori în toată lumea.

Iar numărul s-a dublat în doar două săptămâni.

Clubhouse își continuă creșterea

Cum spuneam, la început de februarie, Clubhouse număra 3.5 milioane de instalări. Pe 16 februarie, numărul crescuse la 8,1 milioane, mai mult decât dublu așadar. Printre cei care au pus umărul la creșterea aplicației se numără șeful Tesla, Elon Musk, dar și Mark Zuckerberg, șeful Facebook.

De fapt, acesta din urmă are și interesul de a copia Clubhouse. Zuckerberg vorbea despre un viitor științifico-fantastic în care lucrătorii se „teleportează” în birouri folosind realitatea virtuală (VR) și realitatea augmentată (RA). Potrivit The New York Times, liderii Facebook au cerut dezvoltatorilor să construiască propriul serviciu de chat audio al companiei, despre care se spune că se află în primele etape de dezvoltare.

E metoda clasică prin care Facebook a crescut ani de-a rândul. Fie a cumpărat pe cei care i-ar fi putut pune poziția în pericol, fie le-a copiat modelul și, datorită forței din spatele Facebook, ceilalți s-au văzut obligați să renunțe pe parcurs. Practic, au fost îngropați.

De precizat că aplicația Clubhouse a atins un număr de 8,1 milioane de descărcări și instalări, dar nu înseamnă că acesta e și numărul utilizatorilor. Unii poate au renunțat și au dezinstalat aplicația. Rămâne de văzut dacă succesul rețelei va sta în picioare și-n momentul în care Facebook va veni cu funcții similare.

Abia atunci va demonstra dacă poate deveni un gigant în social-media sau nu.