Cresc dobânzile la credite: scenariul pe care nu vrei să-l auzi

Un scenariu care sigur nu ți-ar plăcea este pe cale să se întâmple. Este foarte posibil să crească dobânzile la credite, dacă ROBOR crește.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata dobânzii la care băncile care contribuie la calcularea acestui indice sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte bănci contributoare. Cu alte cuvinte, ROBOR este rata cu care o bancă este dispusă să împrumute alte bănci.

Credite cu dobânzi mai mari

Săptămâna aceasta, ROBOR la trei luni, un indicator de referință pentru credite, a fost cotat la 2,23%. Iar în continuare, tendința este de creștere, având în vedere creșterea inflației spre 6-7%, cu mult peste așteptări.

Săptămâna viitoare, pe 9 noiembrie, BNR va avea o nouă ședință de politică monetară, ultima din acest an, conform Mediafax. În cadrul acestei ședințe, analiștii se așteaptă să crească dobânda de referință de la 1,5% la 2%, în continuare cu mult sub inflație.

Având în vedere că presiunile inflaționiste, adică creșterile de prețuri, sunt abia la început, economiștii cred că BNR va crește dobânda în prima parte a anului viitor la 2,5% dacă nu chiar mai mult, în încercarea de a nu scăpa lucrurile de sub control.

În aceste condiții, ROBOR este așteptat să crească spre 3%, dacă nu chiar peste.

Mai pe înțelesul tuturor, la un ROBOR de 2,3%, cât a fost marți, față de 1,67% în vară, plus o marjă a băncii de 2% la un credit ipotecar, pentru un împrumut de 85.000 de euro, un client trebuie să plătească în plus 196 de lei pe lună, adică 2.356 lei în plus pe an.

În cazul în care ROBOR crește la 3%, un client al băncii trebuie să mai aducă încă 270 de lei, astfel încât, per total față de vară, dobânda a crescut cu 463 de lei pe lună. Adică 5.576 de lei în plus pe an.

Această creștere a dobânzii se suprapune cu creșterea energiei electrice, creșterea gazelor și creșterea celorlalte prețuri la produse și servicii.