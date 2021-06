Creatorul Game of Thrones s-a apucat de jocuri video: Elden Ring vine de la George R.R. Martin

Da, ai citit bine: cel mai nou joc vine de la creatorul Game of Thrones și se numește Elden Ring. Iată despre ce e vorba.

Elden Ring a fost anunțat în urmă cu doi ani, dar nu prea ai aflat informații noi care să conteze în ultima vreme. Ei bine, așteptarea a luat sfârșit pentru fanii genului, pentru că Elden Ring, creat de FromSoftware, are în sfârșit o dată de lansare.

Mai mult decât atât, e fost gândit și pentru consolele de ultimă generație, cum ar fi PlayStation 5 și Xbox Series X | S. Va ajunge pe Windows, PlayStation și Xbox pe 22 ianuarie 2022.

Elden Ring se lansează curând

Elden Ring e un joc extrem de așteptat nu doar pentru că e proiectul regizorului Hidetaka Miyazaki, dar și pentru că și-a pus amprenta chiar George R.R. Martin, care a fost ajutat inclusiv de foști angajați ai Game of Thrones. Presa americană notează, mai în glumă, mai în serios, că nu e vorba de David Benioff D. B. Weiss.

Poate ești curios dacă în joc apar dragoni. Ei bine, apar, da.

Jocul va avea o temă aparent celtică și e catalogat drept un joc de aventură fantastic creat într-o lume imaginată de Hidetaka Miyazaki, creatorul influentei serii de jocuri video DARK SOULS, dezvoltat de FromSoftware, Inc. și BANDAI NAMCO Entertainment Inc..

La rândul său, George RR Martin nu mai are nevoie de nicio prezentare. E autor al celor mai bine vândute serii fantastice din New York Times, The Ice and Fire Chronicles.

El declara, după încheierea GoT, că finalul din cărțile sale e diferit față de cel ales de regizorii celebrului serial. Autorul insista pe faptul că au existat limitări importante în serial legate de acel mediu. Ca urmare, numeroase scene și personaje nu au fost ecranizate sub nicio formă. O menționează de exemplu pe Lady Stoneheart, pe care nu o vezi în show-ul de pe HBO, dar care s-ar putea să influențeze finalul din cărți.