Comenzile de mașini electrice în continuă creștere. Gestul costisitor al BMW pentru a le face față

Constructorul german de automobile premium, BMW vrea să țină pasul cu cererea mare de automobile electrice. El a trebuit să găsească o soluție pentru face față comenzilor.

Astfel că, BMW a comandat baterii în valoare de 20 de miliarde de euro. Asta e soluția găsită de producătorul german. Cu acesta achiziție, producătorul vrea să asigure un flux continuu, în ceea ce privește fabricarea vehiculelor. Anul trecut comanda de baterii a fost în valoare de 12 miliarde de euro.

De ce trebuie achiziționate atâtea baterii?

Directorul general, Oliver Zipse spune că acestea sunt pentru sedanurile i4, SUV-urile iX şi alte modele electrice pe care BMW le va produce până la finele lui 2024. După consumul acestora, grupul german intenționează să treacă la noua generație de baterii.

”Primul semestru a arătat că creștem și câștigăm cotă de piață. Suntem în mijlocul electrificării”, a adăugat Zipse. Comenzile sunt împărțite între producătorii Contemporary Amperex Technology Co. Ltd , EVE Energy Co Ltd. ,Samsung SDI Co și Northvolt AB.

Cu acestea, BMW dorește să asigure un flux continuu în producția de mașini. Dar, criza de semiconductori îi va tăia din elan. Luna trecută, oficialii BMW spuneau că situația se va înrăutăți la finalul anului.

„Am spus în urmă cu câteva săptămâni că cea de a doua jumătate a anului va fi mai dificilă și asta este ceea ce vedem acum. Este mai dificil și problema va persista pentru multe luni”, a spus Zipse.

Industria auto din întreaga lume suferă de pe urma crizei de semiconductori. Aprovizionarea a devenit în ultimul timp o problemă majoră. Astfel că, fiecare producător trebuie să se gândească, din timp, la materia primă.

Trebuie să se asigure că au suficiente celule de baterii și materii prime, precum cobalt sau nichel. Grupul american Tesla, a recurs la o variantă mai neobișnuită. Acesta a făcut acorduri de aprovizionare cu metale rare, direct cu companiile miniere.