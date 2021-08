Clasamentul pe care nu te așteptati să-l vezi. Cât plătim noi, față de alți europeni

Există și statistici în care economia românească arată bine. De exemplu, conform unei analize efectuate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, țara noastră se poate mândri cu prețul cel mai mic la pâine, alimentul nostru de bază.

Potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), în 2020, țara noastră se putea mândri cu unele dintre cele mai reduse prețuri la pâine, din rândul țărilor din blocul comunitar.

Practic, arată cifrele oficiale, prețurile la noi erau aproape la jumătate față de media din Uniunea Europeană.

Clasamentul statelor, în funcție de prețuri

Conform Eurostat, cele mai scumpe țări din Uniunea Europeană, în funcție de prețul pâinii, sunt: Danemarca, 53% peste nivelul din UE, urmată de Austria, 35% peste nivelul din UE, Luxemburg, Suedia și Finlanda, toate cu 27% peste nivelul din UE.

La polul opus se află România, cu 44% sub nivelul din UE, urmată de Bulgaria, 33% sub nivelul din UE, și Polonia, cu 30% sub nivelul din UE.

În 2020, prețul pâinii și cerealelor în întreaga UE a fost de aproximativ două ori și jumătate mai mare în cel mai scump stat membru decât în ​​cel mai ieftin, mai arata organismul european.

Mai mult decât atât, veștile bune pentru români nu se opresc aici. Aceleași date indică faptul că nu ne aflăm pe această poziție în clasament doar când vine vorba despre comparația cu alte state membre UE. Conform datelor Eurostat, prețurile la pâine în România sunt mai mici și decât în alte state din Balcani care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Bosnia Herțegovina.

Din nefericire, însă, experții din industria alimentară se așteaptă ca, în perioada următoare, costurile anumitor alimente de larg consum în țara noastră să se aprecieze semnificativ.

Vizate de aceste scumpiri ar fi alimente precum carnea de porc, spun specialiștii, care preconizează o scumpire chiar și cu 25% a acesteia, în comparație cu 2020.

Scumpirea e pusă pe seama pestei porcine africane, ce evoluează pe teritoriul României, iar importurile sunt din ce în ce mai mari. Totodată, de vină pentru scumpiri ar fi și majorarea costului furajelor pentru animale. Acesta s-a majorat cu două cifre.