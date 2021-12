Citroen My Ami EV, probabil cea mai adorabilă mașină electrică

Citroen nu este un gigant al industriei auto cunoscut pentru mașinile electrice, dar încearcă să-și schimbe imaginea cu o mașinuță de oraș absolut fascinantă. În plus, dacă te simți aventuros, o poți lua și în pădure datorită roților serioase.

O combinație de off-road buggy și ultra-compactă de oraș, noua mașină My Ami Buggy de la Citroen se află momentan în stadiu de prototip, dar are toate șanse să se transforme cât mai curând într-o creație de stradă care să te ajute să te strecori printre bolizi de 2-3 ori mai mari. Ca referință, designul My Ami Buggy își are rădăcinile în Citroen Ami lansată la mijlocul acestui an, o mașină electrică surprinzător de versatilă, având în vedere dimensiunile reduse.

Citroen My Ami Buggy, un concept cât se poate de drăguț

Deși își ia inspirația din Ami, conceptul buggy este un pic mai impozant datorită cauciucurilor mai late de tip knobby, a barei de LED-uri de deasupra și a portierelor de tip canvas pe care le poți îndepărta cu totul.

La bază, noul buggy a fost creat de Citroen pentru a ilustra ce este posibil în momentul în care ai o bază atractivă, precum Ami, dar îți iei inspirația din domenii precum jocuri video, design industrial sau modă. Dincolo de intențiile designerilor, My Ami Buggy pare să aibă mai multe în comun cu ideea unui buggy creat de un copil mic pasionat de mașinuțe, decât cu un autoturism pe care l-ai mai văzut în trecut.

Exteriorul ce pare de camuflaj, geamurile generoase pentru a facilita o vizibilitate sporită și portierele ușor detașabile, toate te vor ajuta să te bucuri de natură împreună cu persoana iubită sau orice alt partener de aventură. Pe partea tehnică, merge cu o viteză maximă de 45 de kilometri pe oră și are o autonomie de 70 de kilometri, datorită acumulatorului de 5,5kWh. Datorită acestor particularități, se pare că minorii de peste 14 ani o pot conduce în diferite colțuri ale Europei, deși cred că este vorba de 16 ani în România.