Cele mai vechi companii din lume: România e pe listă cu una din 1878 și domeniul nu-i deloc o surpriză

Longevitatea corporativă sau durata medie de viață a unei companii a scăzut dramatic. Din fericire, multe companii din întreaga lume au trecut testul timpului, iar harta detaliată din Business Financing evidențiază cea mai veche companie existentă în fiecare țară.

Fie că s-au născut din necesitatea de a susține o populație în creștere rapidă – care necesită o infrastructură nouă și mai multă circulație a banilor – sau pur și simplu pentru a satisface setea oamenilor de alcool sau foamea de pui prăjit, aceste companii continuă să joace un rol de durată în fiecare societate.

Să analizăm puțin hărțile regionale, care prezintă o imagine diferită pentru fiecare continent. În următoarele hărți, țările sunt codificate pe culori pe baza industriei principale în care se încadrează cea mai veche companie.

Această cercetare ia în considerare atât întreprinderile de stat, cât și cele independente în definițiile lor. Pentru țările în care datele au fost greu de identificat, acestea au fost înnegrite.

De asemenea, deoarece multe țări au un început relativ nou, au fost folosite denumirile și granițele actuale. Harta nu are în vedere companiile mai vechi care nu mai funcționează sau dacă nu era clar dacă erau încă deschise.

America de Nord

La Casa de Moneda de México din Mexic (fondată în 1534) este cea mai veche companie din America de Nord și prima monetărie din America. Deținută de cuceritorul spaniol Hernán Cortés, iar acolo au fost create faimoșii dolari spanioli.

În SUA, plantația Shirley din Virginia este un memento continuu al istoriei sclaviei. Înființată pentru prima dată în 1613, afacerile au început de fapt în 1638 – și până la 90 de sclavi se aflau sub muncă forțată pe proprietatea care cultivă tutun.

Mai la nord, Golful Hudson din Canada (fondat în 1670) se afla în fruntea comerțului cu blană între coloniștii europeni și triburile Primelor Națiuni. Cele două părți au convenit asupra blănurilor de castor ca un standard comercial, valoros.

America de Sud

Trei dintre cele mai vechi cinci companii din America de Sud sunt monetării – în special în Brazilia, Columbia și Peru.

Cea mai veche dintre aceste monetării, Casa Nacional de Moneda din Peru, a fost construită la comandă din Spania și înființată în 1565. După marele aflux de argint nou extras din America în Europa, coroana spaniolă i-a subliniat regelui Felipe al II-lea că construirea unei monede ar oferi coloniei beneficii economice și mai mult control.

Europa

În total, 15 dintre cele mai vechi companii din Europa sunt legate de industria alimentară și de băuturi, de la distilerii, vinificatori (vinificație) și fabrici de bere, alături de restaurante și pub-uri. St. Peter Stifts Kulinarium din Austria (fondat în 803) este cel mai vechi restaurant din Europa, situat în interiorul mânăstirii Abbey St. Peter.

Deși Germania este renumită pentru cultura berii, cea mai veche companie a sa este, de fapt, Crama Staffelter Hof (fondată în 862). Astăzi, Germania este încă o țară viticolă de top, industria generând venituri de până la 17 miliarde de dolari pe an.

Asia

Asia are cele mai vechi șase companii din categoria bancară și financiară, precum și alte șase din sectorul aviației și transporturilor. Continentul găzduiește, de asemenea, două dintre cele mai vechi companii din lume, situate în Japonia și China.

Compania japoneză de construcții de temple și altare, Kongō Gumi Co., Ltd. (fondată în 578) a suferit câteva evenimente nefericite de-a lungul mileniilor, de la bombe nucleare până la crize financiare. În 2006, a fost cumpărată de către conglomeratul de construcții Takamatsu Construction Group Co. și continuă să funcționeze și astăzi.

În China vecină, Bucket Chicken House a lui Ma Yu Ching a îndurat și dinastii de schimbare. Premisa simplă a companiei a parcurs un drum lung și a fost numită patrimoniu cultural în provincia Henan din țară.

Africa

Cele mai vechi companii din Africa sunt un alt vestigiu al moștenirii coloniale, cu 11 companii de transport – companii aeriene, porturi și transport maritim și căi ferate, dar și nouă servicii poștale.

De fapt, Correios de Cabo Verde din Capul Verde (serviciu poștal, fondat în 1849) și Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (companie feroviară națională, fondată în 1889) continuă să poarte numele lor portughez și, respective, francez.

Banca este încă una dintre cele mai vechi industrii, cu 17 companii din Africa. Sucursala Standard Chartered din Zimbabwe există din 1892, o filială a companiei-mamă din Londra.

Oceania

Australia a devenit oficial o țară la 1 ianuarie 1901, dar cea mai veche companie a sa, Australia Post (înființată în 1809) precede acest lucru cu aproape un secol.

Interesant este că doar o altă companie veche ar putea fi localizată pentru această regiune, care este Banca Noii Zeelande – una dintre cele patru bănci mari din țară.

În concluzie, aceste companii mai vechi zugrăvesc o imagine istorică a marilor industrii care au modelat regiuni întregi. De asemenea, ca referință, alte țări făceau bănci și companii de investiții acum peste o mie de ani, iar în România cea mai veche companie activă este o berărie de acum 150 de ani.