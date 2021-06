Cele mai bune seriale din ultimul an, premiate la BAFTA TV: care sunt principalii câștigători din 2021

În cazul în care îți alegi serialele preferate pe baza premiilor de care se bucură la diverse decernări, tocmai au fost anunțați câștigătorii la Bafta TV 2021. Multe dintre show-urile câștigătoare pot fi văzute și în România.

Aseară, au fost decernate premiile Bafta TV 2021, un eveniment foarte important printre amatorii de seriale și filme disponibile prin intermediul televiziunii tradiționale sau prin streaming. Serialele „I May Destroy You” şi „Normal People” se numără între producţiile câştigătoare ale galei premiilor acordate duminică seară la Londra, conform news.ro.

Ca referință, ”I May Destroy You”, cu Michaela Coel în rol principal, a primit două trofee la ceremonia British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) TV Awards care nu a avut un câştigător dominant, relatează Variety. Serialul BBC/HBO a fost premiat la categoriile „cea mai bună miniserie” şi „cea mai bună actriţă în rol principal”. În ceea ce privește distincția de ”cel mai bun actor într-un rol principal”, a căzut în sarcina lui Paul Mescal, pentru rolul din ”Normal People” (BBC/Hulu).

La categoria ”serial dramă” s-a impus „Save Me Too” (Sky Atlantic) în faţa rivalelor ”The Crown”, ”Gangs of London” şi ”I Hate Suzie”. Singurul trofeu câştigat de „Small Axe” duminică a fost la categoria „actor în rol secundar”, pentru Malachi Kirby. Rakie Ayola a primit trofeul categoriei „actriţă în rol secundar”, pentru „Anthony” (BBC).

Organizatorii Bafta organizează și Craft Awards, o decernare separată pentru premii un pic mai tehnice, de la regie și scenografie, până la montaj și scenariu. Acele premii au fost acordate în luna mari. La momentul respectiv, ”I May Destroy You” a câştigat premiile pentru regie, montaj şi scenariu, între altele, în timp ce antologia de cinci filme „Small Axe” (BBC/Amazon) a lui Steve McQueen a primit cinci trofee, inclusiv pentru machiaj şi coafură, costume şi imagine. În mod absolut surprinzător, „The Crown” (Netflix) nu a primit atunci vreun trofeu şi nici duminică seară.