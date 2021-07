Cele mai bune filme și seriale, conform criticilor străini: ce au câștigat Normal People, Wolfwalkers

Au fost anunțați câștigătorii pentru Premiile Irish Film & Television Academy din 2021, ediție ce a avut loc virtual anul acesta. Iată ce filme și seriale au fost premiate.

Serialul de televiziune Normal People a dominat premiile, câștigând nouă dintre cele 15 nominalizări. Serialul a primit, așadar, numeroase premii, printre care cea mai bună dramă, cea mai bună regie, pentru Lenny Abrahamsonc și cel mai bun actor, pentru Paul Mescal.

Primindu-și premiul, Mescal a mulțumit producătorilor Element Pictures și regizorului Lenny Abrahamson și, de asemenea, a descris-o pe costarul Daisy Edgar-Jones drept „una dintre cele mai incredibile actrițe care lucrează în industria noastră”.

Serialul urmărește povestea dintre Marianne și Connell, din medii diferite, dar din același orășel din Irlanda. Povestea romantică dintre ei te va captiva.

Filmul animat Wolfwalkers a luat premiul pentru cel mai bun film, a doua oară în istorie când o animație a câștigat acest premiu. Pelicula spune povestea unei tinere care călătorește prin Irlanda, alături de tatăl său, ca să vâneze.

Josh Brolin a prezentat premiul, spunând: „Povestea mea cu Irlanda este că la 20 de ani eram la Dublin și am intrat spontan într-un cinematograf, la un film numit My Left Foot și m-a schimbat total. Irlanda a avut un impact masiv asupra mea, așa că am vrut doar să îi felicit pe toți candidații, pentru că știu cât de greu este să manifești o idee în film”, citat de Deadline.

Cele mai bune filme și seriale la Irish Film & Television Academy 2021

În continuare, ai lista completă a câștigătorilor premiilor Irish Film & Television Academy 2021.

Best Film – Wolfwalkers

Director Film – Cathy Brady – Wildfire

Script Film – Clare Dunne & Malcom Campbell – Herself

Actor in a Lead Role – Film – Gabriel Byrne – Death of a Ladies’ Man

Actress in a Lead Role – Film – Nika McGuigan – Wildfire

Actor in a Supporting Role – Film – Barry Ward – Dating Amber

Actress in a Supporting Role – Film – Sharon Horgan – Dating Amber

Rising Star – Nicola Coughlan

George Morrison Feature Documentary – Breaking Out

Drama – Normal People

Director Drama – Lenny Abrahamson – Normal People

Script Drama – Sally Rooney – Normal People

Actor in a Lead Role – Drama – Paul Mescal – Normal People

Actress in a Lead Role – Drama – Dervla Kirwan – Smother

Actor in a Supporting Role – Drama – Fionn O’Shea – Normal People

Actress in a Supporting Role – Drama – Sarah Greene – Normal People

Short Film – Rough

Short Animation – Her Song

Cinematography – Kate McCullough – Normal People

Editing – Úna Ní Dhonghaíle – Misbehaviour

Production Design – Lucy van Lonkhuyzen – Normal People

Costume – Leonie Prendergast – Gretel & Hansel

Hair & Makeup – Linda Gannon Foster & Liz Byrne – Gretel & Hansel

Original Score – Aza Hand – Son

Sound Design – Steve Fanagan, Niall Brady, & Niall O Sullivan – Normal People