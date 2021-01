Cel mai revoluționar Minecraft, desființat: de ce este o victimă a pandemiei

În urmă cu aproximativ un an, Minecraft Earth și-a propus să revoluționeze experiența oferită de îndrăgitul joc și, mai mult decât atât, să te scoată din casă. Din păcate, într-un an guvernat de pandemie, nu a fost o idee bună.

Oficialii Microsoft încearcă să fie un pic mai precauți cu cheltuielile lor. Din acest motiv, au anunțat că vor opri serverele responsabile de Minecraft Earth pe 30 iunie 2021 și vor înceta să mai ofere suportul pentru jocul ambițios de realitate augmentată. Ca referință, titlul își propusese să combine rețeta de succes din Minecraft cu particularitățile atractive din Pokemon Go. Din păcate, pur și simplu nu a fost momentul pentru un astfel de joc.

Anunțul referitor la destinul tragic al jocului a fost făcut printr-o postare pe Twitter pe contul oficial Minecraft. O poți vedea mai jos. Dacă nu ai avut ocazia până la această oră se joci Minecraft Earth, mai ai timp până pe 30 iunie 2021 pentru a te apuca de treabă, înainte ca Microsoft să își închidă serverele și să nu mai ofere pentru descărcarea noul titlul din niciun magazin virtual pentru mobile.

Dezvoltatorul Majong Studios a atras atenția asupra faptului că principalul vinovat pentru această decizie radicală este pandemia de coronavirus și toate schimbările impuse de autorități de la o zi la alta. ”Minecraft Earth a fost creat în jurul deplasării libere și a jocului în colaborare, două lucruri care au devenit aproape imposibile în situația actuală globală.”, au atras atenția creatorii jocului. Dintr-un punct de vedere, Majong a adaptat un pic jocul pentru a fi mai ușor de jucat în confortul căminului, cum s-a întâmplat și cu Pokemon Go. Din păcate, schimbările cu pricina se pare că nu au fost suficiente.

After many great adventures, we’ve made the difficult decision to close down Minecraft Earth in June 2021. We’re so grateful for all your support, and today’s last build includes several adjustments to make these last months as fun as possible:

↣ https://t.co/D9fEGuOoqX ↢ pic.twitter.com/KyHIToSrsI

— Minecraft (@Minecraft) January 5, 2021