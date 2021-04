Cel mai ciudat motiv pentru care nu mai ai voie pe o rețea socială: nu are legătură cu ce faci pe internet

Într-o perioadă în care rețelele sociale se confruntă cu probleme grave de dezinformare, rasism, bullying și fake news, fiecare dintre ele apelează la soluții din ce în ce mai ciudate pentru a le remedia.

Twitch a anunțat că va interzice accesul pe platformă celor care au un comportament nepotrivit în lumea reală. Deși pare foarte ciudat la prima vedere, măsura s-ar putea să funcționeze și să vină cu beneficii reale. Ca exemplu, dacă o persoană este identificată la un marș extremist pentru supremația albilor, acea persoană nu mai are ce căuta pe Twitch.

Pentru că sunt șanse foarte mari ca practicile rasiste sau extremiste de orice fel să ajungă să se reverse și pe Twitch, indiferent dacă până la un anumit moment s-au manifestat doar în lumea reală, comportamentul tău online poate fi penalizat în concordanță cu ce faci offline.

Mai mult decât atât, conform noilor prevederi din lista de termeni și condiții a serviciului de streaming, compania și-a propus să îți blocheze accesul și dacă ai avut un comportament nepotrivit pe alte platforme, dincolo de granițele Twitch. În consecință, dacă ți-ai propus să hărțuiești pe Twitter un alt utilizator de Twitch, acest gest s-ar putea să te coste contul tău pe ambele rețele sociale.

Cu alte cuvinte, platforma încearcă să devină un loc semnificativ mai inclusiv, pașnic și tolerant pentru toate tipurile de utilizatori, independent de unde provin, ce culoare a pielii sau ce religie au. Nici măcar nu trebuie să te cerți cu alți utilizatori de pe Twitch, îți va fi din sart tăiat accesul chiar și dacă ameninți un angajat al companiei.

In January, we began enforcing our updated Hateful Conduct and Harassment policy so we could better protect every person on Twitch.

Today, we want to share our plans for how we’ll handle incidents that happen off Twitch.

Read the blog here: https://t.co/vBnoY6nPau pic.twitter.com/KQX1ZBsRVg

— Twitch (@Twitch) April 7, 2021