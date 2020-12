Cât te costă să fii gamer în România și, eventual, vedetă pe Twitch sau YouTube

A fi gamer a devenit o profesie pentru mulți pasionați de acest domeniu și sunt mulți care trăiesc doar din asta. Iată cât te costă să devii gamer profesionist în România.

Pasionații de gaming din România și nu numai au făcut din asta o adevărată profesie. Au investit în dispozitive rapide și mulți dintre ei au devenit vedete pe Twitch sau YouTube. Doar că acele investiții nu-s deloc de neglijat, costurile sunt mari.

Spre exemplu, ca să-ți cumperi ultimele console de pe piață – Play Station 5 sau Xbox Series X trebuie să scoți din buzunar câteva mii de lei, după cum arată cei de la Picodi.

Cât te costă în România ca să fii gamer. Analiză prețuri PS5 și Xbox Series X

Fanii PlayStation din Ucraina trebuie să plătească cel mai mult, unde magazinele online vând cea mai nouă consolă Sony la prețul de 5.686 RON. Pe de altă parte, noua Xbox este cea mai scumpă în Argentina – 5.200 RON. Cel mai bun preț pentru ambele console se găsește în Canada, unde PlayStation 5 costă 1.979 RON, iar Xbox Series X costă 1.885 RON.

În România, Xbox costă 2.499 RON, iar PlayStation la fel, prețul celor două fiind identic, ca în multe alte țări. Prețuri puțin mai mici se găsesc în Elveția, unde PS5 și Xbox Series X costă în jur de 2.200 RON.

Doar că trebuie să fii conștient că, totuși, consola nu e totul. Atât Sony, cât și Microsoft oferă abonamente care permit modul multiplayer – PlayStation Plus și Xbox Live Gold. Abonații primesc, de asemenea, mai multe jocuri gratuite în fiecare lună. Similar prețurilor consolelor de jocuri video, costurile abonamentelor variază în funcție de țară.

În comparație cu prețurile de abonament anuale, Turcia s-a clasat pe primul loc, atât Xbox Live Gold (154 RON), cât și PlayStation Plus (92 RON) fiind cele mai ieftine.vLa sfârșitul clasamentului se află Elveția, unde un abonament Xbox Live Gold de un an costă 452 RON, iar PS Plus costă 316 RON. După cum declară companiile, prețurile abonamentelor reflectă economiile de piață locale.

În România, prețurile abonamentelor Xbox Live Gold și PS Plus sunt de 412 RON și, respectiv, 269 RON. Nu sunt la fel de scumpe ca pentru elvețieni, dar, totuși, sunt de aproape trei ori mai mari decât pentru gamerii turci.

În concluzie, dacă vrei să fii un gamer profesionist, trebuie să investești. Iar costurile diferă în funcție de țara în care te afli.

Pentru fanii jocurilor video, Canada este locul perfect. Costurile reduse ale consolelor de jocuri și abonamentele anuale ieftine oferă prețuri accesibile pentru ambele seturi – 2.199 RON pentru PlayStation și 2.262 pentru Xbox. România s-a aflat în mijlocul clasamentului, cu 2.768 RON pentru un set PlayStation și 2.911 RON pentru un set Xbox.