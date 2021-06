Cea mai nouă pandemie ar putea veni din Orientul Mijlociu: ce știm despre MERS-CoV, deja

Nici nu am scăpat bine de actuala pandemie, că oamenii de știință trag deja semnale de alarmă asupra altor pericole ce amenință sănătatea globală.

Potrivit MedicalXpress, o echipă internațională de cercetători a descoperit că sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) este la doar câteva mutații distanță de a deveni un factor real de risc pentru declanșarea unei noi pandemii.

Oamenii de știință și-au prezentat studiile și argumentele într-o lucrare publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences. În cadrul lucrării, cercetătorii își exprimă îngrijorarea cu privire la o nouă amenințare sanitară globală, poate mai periculoasă decât actuala pandemie de coronavirus.

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) descoperit pentru prima dată în Arabia Saudită în 2012, ar fi foarte aproape să reprezinte un pericol pentru sănătatea întregii planete. Conform cercetătorilor, acestuia i-ar mai trebui doar câteva mutații, iar riscul pentru declanșarea unei pandemii ar fi extrem de posibil.

MERS-CoV are o rată de mortalitate de aproximativ 40%

MERS-CoV este cu adevărat un coșmar pentru comunitatea științifică. Actuala pandemie ar deveni o joacă de copii pe lângă o criză sanitară globală declanșată de MERS-CoV, a cărui rată a mortalității este de aproximativ 40%.

Deși acest lucru este alarmant, focarele de MERS-CoV nu au primit multă atenție deoarece nu părea că virusul este transmisibil de la om la om.

Oamenii de știință au descoperit de asemenea că de la izbucnirea focarului inițial, 80% din dromaderii testați – 70% dintre aceștia fiind din Africa – au anticorpi pentru MERS-CoV.

Oamenii de știință au efectuat studii pe variantele virusului, stabilind că variantele provenite din grupurile arabe sunt ușor transmisibile oamenilor în timp ce cele colectate în Africa nu.

Potrivit acestora, dacă se va schimba ceva în transmisibilitatea virusului, dacă, de exemplu, un alt animal va fi infectat și devine purtător al virusului, ar putea apărea mutații care vor declanșa o pandemie mortală.