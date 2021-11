Cea mai ciudată Dacia Duster costă 50.000 de euro, dar și-i justifică din plin: ce are special bolidul de la Mioveni

Ca aproape orice Dacia, un SUV Duster este menit să fie accesibil. Prețul reprezintă principalul argument de achiziție în cazul unui bolid de la Mioveni. Cu toate acestea, există și câteva exemplare cu prețuri exorbitante. Printre ele, se numără și acest exemplar de 50.000 de euro.

Dacă ajungi să dai 50.000 de euro pe o Dacia Duster, te gândești că ar trebui să te gâdile și în talpă. Modelul din imaginile alăturate face însă ceva mult mai util decât atât. Te scoate din belele și îți face viața mai ușoară.

Este suficient să arunci o privire pe dotările din imaginea de mai jos pentru a-ți da seama că această variantă de Dacia nu se găsește la reprezentanță. În schimb, o persoană a dedicat o cantitate semnificativă de timp și de bani pentru a putea obține ce și-a imaginat.

Cum a ajuns o Dacia Duster la 50.000 de euro

Deși este improbabil să găsești multe versiuni de Dacia care justifică un preț de achiziție de 50.000 de euro, acest exemplar o face cu brio, iar motivul este simplu. De această dată, nu mai vorbi de o mașină obișnuită, ci de o autoutilitară pregătită pentru iarnă.

Gândită de la zero pentru iarnă, are un plug pentru degajarea căilor de acces pe timp de iarnă. Sistemul este montat sub bara de protecție din față. În spate, deși ai crede că este o mică betonieră, de fapt a fost instalat un rezervor de sare ce poate fi comandat din mașină. Acesta este o mană cerească în cazul în care circulația este blocată din cauza poleiului.

În partea din față, are o lamă pentru îndepărtarea zăpezii, în timp ce sarea din spate facilitează transformarea unui drum înghețat, înzăpezit, într-unul numai bun de circulat pe drum de iarnă. Plugul de zăpadă frontal, pe care îl poți vedea în imaginea de mai jos, are o lungime de 180 centimetri. Atât în față, cât și în spate, au fost montate proiectoare LED pentru a îmbunătăți vizibilitatea în condiții dificile.

Dacia Duster de 50.000 de euro este disponibilă pentru achiziție pe site-ul Mobile.de. Dacă ții la detalii, suma exactă cerută de vânzător este de 49.230 de euro. De acești bani, pe lângă particularitățile detaliate mai sus, primești un motor de 150 cai putere cu tracțiune integrală și viteză manuală.

Ca referință, o dacia Duster Duster obișnuită, prin programul Rabla 2021, costă 13.500 de euro.