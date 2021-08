Cea mai ciudată alternativă la Netflix nu concurează nici cu HBO Go

Games Workshop se pregătește să lanseze Warhammer Plus, un nou serviciu de streaming video.

Warhammer Plus va fi disponibil prin intermediul unei aplicații, compatibilă cu Android / iOS, fiind disponibilă și pe Apple TV, Amazon Fire TV și servicii Roku.

Lansarea vine într-un moment destul de incomod pentru Games Workshop, având în vedere că unii fani sunt revoltați pe firmă, după o recentă modificare a politicii sale de proprietate intelectuală.

„Warhammer + este la doar două săptămâni distanță și este unul dintre cele mai mari lucruri care s-au întâmplat vreodată (…) Sunt atât de multe lucruri bune într-un singur serviciu”, a transmis compania.

Cât costă abonamentul

Pentru 5,99 de dolari pe lună, abonații vor avea acces la o parte din conținut, precum:

-Emisiuni TV precum Citadel Color Masterclass

-Animații precum Angels of Death și Hammer and Bolter .

-The Warhammer Vault, care include noutăți oficiale și întregul catalog al revistei White Dwarf .

-O miniatură exclusivă gratuită

Anul acesta a adus un succes răsunător platformelor de streaming video. Pe fondul crizei sanitare globale și al restricțiilor de circulație ce au ținut oamenii în case în mare parte, aceștia și-au ocupat timpul petrecându-l online, pe platformele dedicate de streaming video.

Vânzările companiilor au explodat în ultimul an, iar platformele au un număr din ce în ce mai mare de utilizatori, dat fiind faptul că, în multe regiuni ale globului, restricțiile de circulație încă sunt în vigoare.

De asemenea, succesul platformelor de streaming e asociat și cu munca de acasă. Mulți angajați din toate colțurile lumii continuă să lucreze de la distanță. Experții în resurse umane susțin că acest trend al pieței muncii va continua mult timp de acum în colo. Prin urmare, se anunță vremuri din ce în ce mai profitabile pentru companiile care oferă astfel de servicii online, motiv pentru care toate s-au lansat deja într-o competiție din ce în ce mai acerbă prin lansarea de noi produse.