Cea mai bună alternativă la Call of Duty și Fortnite a ajuns la 100 de milioane de jucători: cât a durat

Majoritatea jucătorilor de battle royale din anturajul tău sunt fixați pe Call of Duty Warzone. Următorul ca popularitate, mai ales printre tineri, este Fortnite.

În mod surprinzător însă, Apex Legends vine destul de bine din urmă. Un alt joc free-to-play încărcat cu microtranzacții, această creație de la Electronic Arts a fost dezvoltată de Respawn Entertainment, iar acțiunea se desfășoară în universul Titanfall.

În urmă cu câteva zile, cei de la EA și-au manifestat entuziasmul legat de faptul că Apex Legends a ajuns la 100 de milioane de jucători. A durat doi ani până la atingerea acestei performanțe deloc neglijabile. Dincolo de cifra efectivă însă, creatorii titlului au și un motiv monetar să se entuziasmeze. Până la finele anului, ar trebui să strângă 500 de milioane de dolari.

Anunțul pe marginea subiectului a fost făcut printr-o postare pe Twitter, un clip de 45 de secunde pe care îl poți vedea mai jos. În postarea dezvoltatorului se menționează cu entuziasm și că ”Abia am început”, o referință la faptului că sunt pregătite numeroase surprize pentru lunile și anii următori.

La scurt timp după lansare, în februarie 2019, Apex a ajuns la 25 de milioane de jucători. În martie, același an, atingea deja 50 de milioane. Din păcate, cu o concurență acerbă în acest domeniu, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că tranziția de la 50 la 100 de milioane a fost una incredibil de lentă.

Ultima performanță dezvăluită de EA în legătură cu Apex Legends a fost dezvăluită pe 30 octombrie 2019. La momentul respectiv, ajunsese la 70 de milioane. De curând, titlul a devenit disponibil și pe Nintendo Switch, un detaliu care sigur nu i-a influențat popularitatea într-o manieră negativă.

Pentru comparație, la ultimul inventar, Fortnite avea 350 de milioane de jucători, iar Call of Duty: Warzone depășise 75 de milioane.

100 million strong, and we’re just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5

— Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021