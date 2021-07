Ce trebuie să faci înainte să călătorești cu avionul: declarația care trebuie completată obligatoriu, online

După o lungă perioadă în care am dus dorul vacanțelor în străinătate, restricțiile s-au relaxat și putem călători. Iată ce trebuie să faci înainte să zbori cu avionul, pentru a evita cozile.

Cei care se întorc din țări care se află pe lista galbenă sau roșie și nu sunt vaccinați sau nu au un test PCR negativ, trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere, notează Economica.net. Declarația pe proprie răspundere la intrarea în țară din zone cu risc epidemiologic ridicat poate fi completată de acasă, pentru a evita cozile care se formează în aeroport.

Situația epidemiei se schimbă de la o zi la alta, iar țări care sunt pe lista verde sau galbenă pot ajunge repede pe cea galbenă sau roșie. De aceea, este indicat să fii pregătit și să eviți astfel aglomerația ce se formează în aeroport.

Poți descărca declarația pe propria răspundere necesară la intrarea în țară chiar de aici și o poți completa de acasă. Această declarație poate fi completată și în aeroport, însă la orele de vârf, fluxul de pasageri ridicat poate duce la apariția cozilor, ceea ce s-a și întâmplat zilele trecute în aeroportul Otopeni.

„Atâta timp cât lista este actualizată zilnic, de exemplu Spania și Portugalia au intrat de la o zi la alta în zona galbenă, pentru noi e foarte greu să deschidem fluxuri noi, pentru că nu există medici DSP care să vină în momentele de vârf. E o situație punctuală, în anumite intervale, când sunt programate mai multe curse. Am început în martie cu trei medici. Am avut perioade și cu 9-10. Azi am avut șase (nr. pe 12 iulie 2021)”, a precizat Cosmin Peșteșan, directorul general al CNAB, citat de Digi24.