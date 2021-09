Ce se va întâmpla cu retailul european anul acesta. Cifrele sunt impresionante

Anul 2021 va aduce cifre financiare extrem de bune marilor retaileri europeni, arată cele mai recente analize de piață.

Încet, dar sigur, apetitul europenilor pentru consum revine la nivelul de dinaintea izbucnirii crizei pandemice. Retailul va înregistra anul acesta rezultate financiare foarte bune, arată datele raportului „Navigating the New Reality: Retail and Consumer”, realizat de departamentul de strategie globală din reţeaua PwC.

Retailul își va lua revanșa în 2021

În 2020, industria a fost zguduită puternic de criza pandemică. Oamenii au preferat să strângă economii, pentru zile negre, iar retailerii au avut de suferit de pe urma retragerii apetitului pentru consum.

Mai mult decât atât, s-au pierdut locuri de muncă, iar intertitudinea plana asupra tuturor aspectelor vieții. Într-un astfel de context, retailul a avut mult de suferit anul trecut, dar își va lua revanșa în 2021, cred analiștii pieței de profil.

Potrivit raportului citat, se pare că ritmul de creștere va varia în funcție de fiecare sector.

De exemplu, în cazul comerțului cu produse nealimentare, valoarea adăugată brută (VAB), respectiv contribuția companiilor din sector la economie, va crește cu 5,3% în 2021 și cu 7,2% în 2022, luând în considerare succesul campaniilor de vaccinare în toată Europa, fără apariția unor mutații rezistente la vaccin sau întreruperea lanțului de aprovizionare.

De asemenea, în ceea ce privește industria alimentară, una dintre cele mai puțin afectate industrii de această criză sanitară, creșterea va fi mai redusă, cu o majorare a VAB de 0,3 % în 2021 și de 0,8 % în 2022, de la o scădere de numai 0,3% în 2020.

Per ansamblu, analiza indică o perspectivă pozitivă pentru retaileri în viitorul apropiat. Dar cu toate acestea companiile trebuie să se mențină precaute, având în vedere schimbările rapide care au avut loc în comportamentul consumatorilor în timpul pandemiei.

Important de menționat este că studiul atestă o ascensiune a comerțului online. Sondajul PwC “Global Consumer Insights Survey” din anul 2020 a arătat că 49% dintre consumatorii europeni au evitat cumpărăturile în magazinele fizice începând din martie 2020. Și, deși retailerii, inclusiv cei alimentari și farmaceutici, au rămas deschiși pe parcursul perioadelor de lockdown, 63% dintre europeni au cumpărat mai multe produse online decât înainte de pandemie.

Analiștii sunt de părere că această tendință se va permanentiza, având în vedere că aproape toți consumatorii care au făcut cumpărături online în perioada pandemiei intenționează să continue acest obicei.