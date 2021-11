Ce se întâmplă dacă îți pocnești degetele. Riscurile pentru acest obicei

Pocnitul degetelor, studiat timp de 50 ani. Se bănuiește că acest obicei ar putea să aibă legătură directă cu artrita.

Oare ce se întâmplă atunci când îți pocnești degetele? Dacă într-o primă instanță, gestul îți poate da un anumit confort psihic, voci din popor afirmă că, în realitate, confortul psihic temporar s-ar putea transforma într-o problemă gravă de sănătate. Însă ce facem cu dependența din spatele acestui gest?

Cu toate că am fi tentați să credem că pocnitul degetelelor este un obicei pur românesc, el este răspândit în toată lumea. Până la urmă, toți oamenii planetei sunt construiți după același calapod, fie că recunoaștem asta, sau nu.

În copilărie, Donald Unger obișnuia să-și pocnească degetele în mod constant, în ciuda faptului că atât mama, cât și mătușa acestuia l-au avertizat constant în legătură cu eventualele consecințe ale gestului, artrita fiind, de departe, cea mai gravă dintre ele.

În dorința de a le dovedi rudelor sale că nu au dreptate, Unger a decis să facă un experiment pe termen lung, astfel că, timp de 50 ani, și-a pocnit de cel puțin două ori pe zi degetele de la mâna stângă, încercând (atât cât a putut) să evite repetarea gestului la mâna dreaptă.

La finele experimentului, bărbatul și-a examinat ambele mâini, constatând că nu există nicio diferență între acestea, ba mai mult, nici urmă de artrită.

Un experiment ce a durat 50 ani ne arată care sunt consecințele pocnitului degetelor

În 1998, Donald Unger a publicat studiul într-o lucrare ce tratează artrita și reumatologia. „Această investigație preliminară sugerează o lipsă de corelație între pocnirea degetelor și dezvoltarea artritei”, a scris el, printre altele.

Ulterior, minți luminate din domeniu au criticat studiul, acuzându-l pe Unger că ar fi gândit totul la nivel micro, pentru un astfel de experiment fiind nevoie de mai mulți subiecți, nu numai de unul.

Tema de studiu a fost abordată și de Kevin DeWeber, medic de familie la PeaceHealth Medical Center Vancouver. „Mi-am pocnit degetele toată viața mea. Așadar, imediat ce am început să înțeleg din punct de vedere științific mersul lucrurilor și am primit și un loc de muncă în domeniu, am început să investighez problema”, a spus acesta.

Studiul său a fost publicat în „Jounal of the American Board of Family Medicine”, în 2010.

Spre deosebire de Unger, DeWeber a studiat 200 de oameni, 20% dintre aceștia recunoscând că își pocnesc degetele. Medicul a constatat că cei care au obiceiul pocnitului degetelor nu sunt, neaparat, predispuși spre artrită.

Studiile nu i-au convins pe oamenii de știință, aceștia afirmând, în continuare, că ar exista o legătură directă între pocnitul degetelor și boala încheieturilor.

„Pocnitul degetelor este enervant doar pentru acei oameni care nu au acest obicei”, a afirmat DeWeber, adăugând că „cei care sunt enervați de acest gest inventează povești tocmai pentru a nu mai auzi acest sunet”.