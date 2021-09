Ce se întâmplă cu banii Băncii Transilvania. Anunț de ultimă oră pentru clienți

Miercuri, acționarii Băncii Transilvania au aprobat distribuirea de dividende. Este vorba despre dividende în numerar de 425,75 mil. lei din profitul anului 2020, transmit reprezentanții instituției bancare.

De asemenea, a fost distribuită și suma de 74,25 din rezervele aferente anului 2019, în valoare totală de 500 mil. lei.

Bursa de Valori București a făcut marele anunț

Dividendul brut a fost fixat la 0,07922085114 lei pe acţiune, care, la preţurile curente de tranzacţionare, asigură investitorilor un randament de circa 2,6%, potrivit calculelor realizate de ZF.

Cifrele se regăsesc în cel mai recent raport făcut public de Bursa de Valori București.

Îți amintesc faptul că, în topul băncilor din România, Banca Transilvania continuă să domine cu putere prima poziție. Pe primul semestru al acestui an, compania are un profit net consolidat de 1015 miliarde de lei, în creștere cu 47,2% comparativ cu primul an al pandemiei. Din suma menționată mai sus, profitul băncii este de 901 milioane de lei, mai mare cu 48,3% față de 2020, se arată într-un raport transmis Bursei de la București.

De asemenea, depozitele clienţilor au ajuns la 97,2 miliarde lei, dintre care 65,9 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice iar 31,3 miliarde lei ale persoanelor juridice. Eficienţa operaţională a băncii se păstrează la nivel confortabil şi este de 46,7%.

În ceea ce privește acordarea de credite, refedindu-ne la perioada ianuarie-iunie 2021, Banca Transilvania a acordat peste 114.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor fizice. Creditele pentru companii sunt în valoare de 4,8 miliarde lei. Banca are aproximativ 3,14 milioane de clienţi retail, aproape 360.000 de clienţi IMM & Micro şi aproximativ 11.000 de clienţi corporate.

Nu uita că Banca Transilvania are de acum înainte în portofoliu carduri prietenoase cu mediul, realizate din plastic reciclat și elemente biodegradabile. Primul card eco-friendly din România este cardul de debit BT Visa Classic.

Într-o primă etapă vor fi emise în această versiune cardurile noi, iar ulterior vor fi și cele reemise ca urmare a expirării cardului. Noua varianta păstrează toate funcționalitățile cardului existent – de la acces la contul curent în lei, la plăti contactless.