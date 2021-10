Ce se întâmplă cu banii Băncii Transilvania: anunț de ultimă oră pentru clienți

Piața bancară din România este în plin proces de schimbare. Dovadă stau numeroasele achiziții din ultima perioadă, inclusiv cea mai recentă, în care este implicată Banca Transilvania.

Clienții Băncii Transilvania trebuie să știe faptul că membrii Consiliului Concurenței tocmai au dat undă verde Băncii Transilvania într-una dintre cele mai importante mutări de pe piața sfârșitului de an.

Ce se întâmplă cu banii băncii

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Banca Transilvania S.A. intenționează să preia Idea Bank S.A. și, indirect, Idea Investment S.A., Idea Leasing IFN S.A. și Idea Broker de Asigurare S.R.L.

Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania care furnizează o gamă largă de servicii financiare în România, precum: servicii bancare, servicii de investiții, servicii de administrare a portofoliilor și leasing. Idea Bank S.A., Idea Investment S.A., Idea Leasing IFN S.A. și Idea Broker de Asigurare S.R.L. fac parte din Grupul Idea în România.

Idea Bank S.A. oferă servicii financiar-bancare, Idea Investment S.A. oferă servicii de consultanță financiară pentru companiile din grupul Idea, în timp ce Idea Leasing IFN S.A. furnizează servicii de leasing financiar și credite destinate persoanelor juridice, iar Idea Broker de Asigurare S.R.L. intermediază produse de asigurare.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Îți amintesc faptul că, în topul băncilor din România, Banca Transilvania continuă să domine cu putere prima poziție. Pe primul semestru al acestui an, compania are un profit net consolidat de 1015 miliarde de lei, în creștere cu 47,2% comparativ cu primul an al pandemiei. Din suma menționată mai sus, profitul băncii este de 901 milioane de lei, mai mare cu 48,3% față de 2020, se arată într-un raport transmis Bursei de la București.