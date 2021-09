Ce se întâmplă cu Banca Transilvania. Clienții trebuie să afle totul acum

Criza politică pe care o traversăm în aceste momente are un puternic impact asupra pieței financiare. Bursa de Valori București resimte și ea unda de șoc, împreună cu companiile listate.

Se pare că rulajul pieței de acțiuni a fost de 46,04 milioane lei (9,30 milioane euro), ușor peste media ultimilor ani, însă este adevărat că prin aportul a ceea ce ar putea fi rearanjări de portofolii prin schimburi în piața deal. Acestea au inclus și emitenți de obicei în afar prim-planului bursei, respectiv SIF Oltenia (SIF5), cu o tranzacție specială de 1,81 milioane lei, și Evergent Investments (EVER), cu un transfer de 1,33 milioane lei, arată Profit.ro.

Ce se întâmplă cu Banca Transilvania

Cea mai semnificativă activitate de pe piața reglementată aparține Băncii Transilvania. Sursa citată arată că titlurile Băncii Transilvania (TLV) au suferit un recul de 1,31%, până la prețul de 3,0100 lei/acțiune. Acestea au dat direcția pieței împreună cu titlurile Fondul Proprietatea (FP) care au pierdut 0,66%, până la prețul de 1,7980 lei/acțiune, pe volume echivalente cu 2,51 milioane lei.

„Declinul a fost pe linie la nivelul indicilor: -0,14% pentru indicele compozit BET Plus, -0,98% pentru indicele financiar BET-FI care a închis la nivelul de 50.672,69 puncte, -0,04% pentru indicele energetic BET-NG și -0,10% pentru indicele reprezentativ BET care la nivelul de 12.344,64 puncte este pe a 4-a cea mai ridicată valoare din istoria sa”, se mai arată în analiza citată.

Îți amintesc faptul că, în topul băncilor din România, Banca Transilvania continuă să domine cu putere prima poziție. Pe primul semestru al acestui an, compania are un profit net consolidat de 1015 miliarde de lei, în creștere cu 47,2% comparativ cu primul an al pandemiei. Din suma menționată mai sus, profitul băncii este de 901 milioane de lei, mai mare cu 48,3% față de 2020, se arată într-un raport transmis Bursei de la București.

De asemenea, depozitele clienţilor au ajuns la 97,2 miliarde lei, dintre care 65,9 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice iar 31,3 miliarde lei ale persoanelor juridice. Eficienţa operaţională a băncii se păstrează la nivel confortabil şi este de 46,7%.

În ceea ce privește acordarea de credite, refedindu-ne la perioada ianuarie-iunie 2021, Banca Transilvania a acordat peste 114.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor fizice. Creditele pentru companii sunt în valoare de 4,8 miliarde lei. Banca are aproximativ 3,14 milioane de clienţi retail, aproape 360.000 de clienţi IMM & Micro şi aproximativ 11.000 de clienţi corporate.