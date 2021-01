Ce iPhone să nu cumperi în 2021: Apple renunță la aceste trei modele

Mai avem câteva luni bune până când Apple va lansa un nou iPhone. Totuși, înainte de telefon vine sistemul de operare. Iar în 2021 nu va mai fi pentru câteva modele.

Până acum, Apple a făcut o treabă excelentă cu actualizarea telefoanelor și tabletelor. Ai, de exemplu, iOS 14 atât pe iPhone 12 Pro, cât și pe iPhone 6s, un telefon lansat în septembrie 2015. Totuși, odată cu iOS 15 care va fi prezentat în vară și lansat oficial în toamnă, compania scoate din schema actualizărilor trei modele.

Vorbim aici de iPhone 6s, 6s Plus și SE, prima versiune, conform Pocketnow. Informația nu e confirmată oficial, dar nu vine chiar ca o surpriză. Spre deosebire de producători de telefoane cu Android, Apple a extins considerabil perioada în care livrează actualizări. Sigur, performanța nu-i aceeași, dar măcar nu trebuie să renunți la telefon după doi ani doar pentru că nu mai primește actualizări.

Chiar și dacă va opri suportul pentru acestea, tot nu sunt ultimele telefoane cu buton și scanner de amprentă în acesta. Până și noul iPhone SE are așa ceva, iar pe lista dispozitivelor pentru care există suport vor mai fi iPhone 7 sau iPhone 8.

Tabletele pentru care Apple oprește suportul

În ceea ce privește iPad OS, acesta nu va mai fi oferit cu noua versiune pentru: iPad Mini 4, iPad Air 2 și iPad 5. Mai avem câteva luni de așteptat până la prima versiune beta de iOS, dar în principiu e clar că Apple oferă suport pentru aproximativ cinci ani, apoi e timpul să treci la un alt telefon.

În 2020, cel puțin, a venit și cu un model nou care are dimensiuni reduse, adică iPhone 12 mini. Acesta are un ecran mai mare decât modele ca iPhone SE sau iPhone 6s, dar cu margini mult mai înguste ceea ce îi reduce, per total, dimensiunile.

În orice caz, încă poți cumpăra modele ca X sau Xs, dacă vrei un telefon Apple la preț mai mic. Acestea au și Face ID.