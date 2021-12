Ce faci dacă ai luat amendă pentru depășirea de viteză, în România: cum obții dovada foto sau video, cum faci contestație

În cazul în care ai primit amendă pentru depășirea vitezei legale de deplasare cu mașina pe o porțiune de drum, trebuie să ai în vedere mai multe aspecte. Să știi ce ai voie, dar, mai ales, ce nu ai voie să faci.

În momentul în care ai fost oprit de Poliție pentru depășirea limitei de viteză, agentul constatator îți spune viteza pe care ai avut-o. Prin lege, el nu este obligat să-ți arate înregistrarea momentului în care ai încălcat legea. Potrivit unui avocat, însă, există câteva soluții pe care ar fi bine să le ai în vedere dacă vrei să mergi pe calea contestării amenzii.

Ce faci dacă ai depășit viteza legală

Explicația pentru acest scenariu surprinzător de comun a venit de la Avocatnet, pornind de la întrebarea unui cititor. “Am fost oprit pentru depășirea vitezei, am cerut să văd poza și am fost refuzat, iar eu am refuzat să semnez procesul-verbal de contravenție. Au trecut două luni și nu am mai primit nimic acasă. Ce se poate întâmpla sau, după două luni, procesul-verbal de contravenție devine nul?”

Răspunsul vine de la avocata Andreea Dana Fodor, din cadrul Baroului București. Ea insistă asupra faptului că, deși agentul nu trebuie să-ți arate înregistrarea momentului în care ai depășit viteza, o poți cere odată cu formularea unei plângeri contravenționale.

Potrivit OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, “împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”. Este important de reținut că plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a avut loc încălcarea legii și suspendă executarea măsurilor aplicate.

În aceeași ordonanță se menționează că agentul constatator poate aplica sancțiunea în șase luni de la data săvârșirii faptei, iar comunicarea trebuie realizată în două luni de la data aplicării sancțiunii. Chiar și după acest termen de 8 luni de la săvârșirea faptei, însă, procesul verbal nu devine nul de drept. Pentru a se prescrie executarea sancțiunii, cel sancționat trebuie să formuleze în acest sens o plângere la instanța care apare în procesul verbal.