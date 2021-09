Ce este Bitcoin, de fapt: nu este o criptomonedă, șeful BNR oferă propria interpretare

Valoarea Bitcoin pare să fluctueze în funcție de cum bate vântul. Azi te îmbogățești, mâine ai sărăcit teribil și ți-ai sacrificat toate economiile de o viață. Deși tinde să pară o chestiune de noroc, Mugur Isărescu are altă viziune asupra subiectului.

Când discutăm de criptomonede, fiecare le vede și le interpretează în alt fel. Unii și-ar vinde casa să-și bage banii în Bitcoin, în timp ce alții sunt cât se poate de sceptici și nu ar ține niciun leu în astfel de active, din cauza caracterului lor speculativ. O viziunea interesantă asupra subiectului a fost prezentată de curând și de șeful Băncii Naționale a României. Șocul vine mai ales din faptul că, în opinia lui Isărescu, Bitcoin nu este o criptomonedă.

Bitcoin, subiect de speculă și atât

Dacă nu știai, Bitcoin nu este reglementat de nicio bancă din lume. Valoarea unei astfel de monede este definită prin încrederea pe care oamenii o au în ea sau, mai grav decât atât, de neîncrederea arătată față de instituțiile bancare tradiționale. ”Nu este reglementat, nu are garanțiile statului. Nu este o criptomonedă. Este un criptoactiv speculativ”, a explicat guvernatorul BNR.

În ceea ce privește o criptomonedă adevărată, una care funcționează după reguli similare cu cele ale banilor pe care îi cunoaștem de sute sau chiar mii de ani, Mugur Isărescu a atras atenția asupra proiectului e-krona al Băncii Centrale a Suediei. “L-am ascultat pe Stefan Ingves, care a prezentat, el, guvernatorul Băncii Suediei, primul model de bancă centrală din sistemul băncilor centrale din UE care vrea să se ducă spre cashless society, societatea fără numerar sau cu numerar mai puțin, și a inițiat e-krona. Un fel de leu electronic. Primul lucru pe care l-a subliniat a fost următorul: Nu înlocuim krona în esența ei. Rămâne monopol al statului, adică al băncii centrale, garantat de către stat și reglementat de către stat”, a spus Isărescu, citat de Hotnews.

Dacă, la prima vedere, ai crede că noul e-krona are ceva în comun cu Bitcoin, Isărescu desființează această perspectivă. ”Nu seamănă cu Bitcoin. Nu seamănă deloc. Bitcoin nu e reglementat de către nimeni, este o reacție, cum spune Daniel Dăianu, chiar de neîncredere față de băncile centrale. NU este reglementat, nu are garanțiile statului. NU este o criptomonedă. Este un criptoactiv speculativ. Asta am scris și noi și Banca Centrală Europeană”, a atras atenția șeful BNR.