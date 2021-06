Poziționarea unei pagini în căutările Google de pe internet nu este un lucru așa de facil cum pare la o primă vedere. Pentru a apărea în topul căutărilor, este nevoie de mai multe lucruri, astfel că dacă ai un business, trebuie să iei în considerare aceste aspecte.

Multe companii ale căror business-uri depind foarte mult de poziția pe care o ocupă în cadrul căutărilor Google, trebuie să se asigure că site-ul lor este cât mai adaptat pentru accesări. Totodată, aceste firme trebuie să aibă implementate tehnologii, care să permită accesul site-urilor de pe echipamente mobile și totodată să aibă un conținut interactiv.

Aceste cerințe din partea Google trebuie respectate cu sfințenie, altfel, motorul de căutare al gigantului tehnologic va aplica penalizări în acest sens.

„2021 este un an cu multe schimbări. În ceea ce priveşte opti­mizările clasice, adică meta taguri, imagini, conţinut sau URL-uri nu se schimbă mult. Însă, a fost finalizat update-ul legat de mobile first. Mai exact, site-ul trebuie gândit, în primul rând, pentru mobil unde majoritatea utiliza­torilor se află în ziua de astăzi şi unde, ca urmare, Google trimite majoritatea tra­ficului”, a declarat ZF Steffen Heringhaus, fondatorul agenției de marketing Five Elements Digital, pentru ZF.