Ce am învățat din scumpirea curentului electric: care-i soluția, conform oficialilor UE

Când vine vorba de costul energiei electrice, românii au mari motive de îngrijorare. Facturile la curent cresc într-un ritm accelerat, iar toate semnele arată că suntem doar la început. Dacă te ajută, majoritatea țărilor din Europa se află în aceeași situație.

Frans Timmermans este vicepreședintele Comisiei Europene, iar ultima perioadă, a primit mai multe întrebări legate de eventuale soluții pentru scumpirile la curent din țările blocului comunitar. În opinia sa, soluția este una cât se poate de simplă și se lucrează deja la ea de mai mult timp. Este important să migrăm cât mai rapid de la combustibili fosili la energie verde.

Când vom avea facturi mai mici la energie electrică

Până în 2050, statele membre ale Uniunii Europene speră să ajungă la emisii de carbon zero, să fie neutre din punctul de vedere al poluării. Acest proiect ambițios a fost detaliat în Green Deal sau Pactul Ecologic European. În acest scop, se va moderniza economia blocului comunitar, astfel încât să se ajungă la emisii zero de gaze cu efect de seră. Principalul impediment în atingerea acelei ținte este ritmul de adopție al energiei verzi, din surse regenerabile.

„Dacă am fi avut Green Deal cu cinci ani mai devreme nu am fi fost în această poziţie, pentru că am fi avut mai puţină dependenţă de combustibili fosili sau gaze naturale”, a spus Frans Timmermans în Parlamentul European, reunit la Strasbourg. În același context, vicepreședintele CE a atras atenția asupra faptului că, în timp ce combustibili fosili au crescut foarte mult, costurile pentru producția de energie regenerabilă au rămas scăzute și stabile.

În final, în opinia oficialului UE, toate țările ar face bine să accelereze tranziția energetică, atât la nivel instituțional, guvernamental, cât la nivel micro. Oamenii obișnuiți ar avea mult de câștigat dacă ar trece de la rețeaua electrică la panouri fotovoltaice și eoliene.

Ca un detaliu suplimentar, unii experți sunt de părere că o partea din creștere costurilor la energie are legătură cu preţurile la certificatele de poluare, care au şi ele un impact asupra costului electricităţii. Nu de alta, dar au atins valori record în acest an. Timmermans a apreciat însă că nu ele sunt principalul vinovat pentru explozia preţurilor la energie. „Doar aproximativ o cincime din majorarea de preţ poate fi pusă pe seama creşterii preţurilor la CO2”, a spus vicepreşedintele Comisiei Europene.