Câți bani îți dă statul în 2022 dacă vrei să-ți iei o mașină Tesla. Oferta este valabilă pentru orice mașină electrică

La începutul anului 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat, prin Administrația Fondului pentru Mediu, programul Rabla PLUS.

Astfel, persoanele care doreau să achiziționeze o mașină full electric sau electric hibrid plug-in, se puteau adresa reprezentanțelor autorizate. Totodată, pentru prima dată în istoria sa, Rabla PLUS a permis populației inclusiv achiziția de motociclete full electric.

„Anul acesta am aprobat pentru Rabla PLUS cel mai mare buget de când există programul: 140 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decât în anul 2019. Am crescut bugetul pentru că ne-am stabilit un obiectiv mare pentru 2020: să punem pe șoselele României aproximativ 3000 de mașini nepoluante, adică același număr de autovehicule cumpărate prin RABLA PLUS în toți cei 4 ani de când există programul. Cred că viitorul transportului este full electric, iar acest tip de transport va fi și o garanție a aerului bun în orașe”, a declarat Costel Alexe, ministrul mediului de la aceea vreme.

Site-ul oficial al companiei Tesla a publicat un anunț privind stimulentele care sunt acordate anul acesta celor care doresc să cumpere o mașina full electrică.

„Companiile și persoanele fizice din România pot beneficia de stimulente la achiziție de la Administrația Fondului pentru Mediu atunci când cumpără un vehicul electric. Stimulentul Rabla Plus de 45.000 RON pentru vehicule electrice poate fi cumulat cu stimulentul Rabla Clasic de 7.500 RON la casarea unui vehicul vechi, pentru un stimulent total de până la 52.500 RON”, arată comunicatul Tesla.

De asemenea, aceștia spun că „vehiculele electrice sunt scutite de taxa anuală de proprietate, în timp ce, administrațiile locale au introdus beneficii de parcare sau parcare gratuită pentru vehiculele electrice.”

Record de mașini cumpărate prin Rabla Plus

Estimările oficiale arată că în acest an se vor achiziționa aproximativ 12 mii de autoturisme electrice și hibrid, de aproape patru ori mai mult decât în 2020.

Crește și numărul stațiilor de încărcare, a anunțat, la deschiderea Salonului Auto București, Ion Vasile, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu.

„Anul acesta estimăm undeva la 12 mii de autovehicule. Până acum sunt înscrise 9.750 de cereri pentru autovehicule electrice și hibrid. Unul dintre obiectivele majore este dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare. Până în momentul de faţă, prin finanțările de la Administraţia Fondului pentru Mediu au fost finanțate 200 de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice”, a declarat acesta.