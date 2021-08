Cât suferă Bill Gates după ce a împărțit averea cu fosta nevastă. Și-a pierdut locul în topul bogătașilor

Divorțul de Melinda îl costă o avere pe miliardarul Bill Gates. După ce a început împărțirea averii cu fosta soție, Gates a coborât pe locul 5 în topul miliardarilor lumii.

Gates s-a aflat pe lista miliardarilor încă din 1987 şi este pentru prima dată când coboară sub cea de-a treia poziţie de la lansarea topului prestigioasei reviste.

De curând, divorțul dintre Bill și Melinda a fost finalizat oficial. Săptămâna trecută, un judecător a semnat actele de divorț dintre Bill Gates și soția sa, Melinda, astfel a luat sfârțit mariajul de 27 de ani dintre cei doi.

Se pare că acesta e principalul motiv pentru care averea fondatorului Microsoft a început să se diminueze brusc.

Compania de investiţii a lui Bill Gates, Cascade Investment LLC (CAS), i-a transferat joi Melindei Gates acţiuni în valoare de 2,4 miliarde de dolari, valoarea netă a averii acesteia ajungând la 5,6 miliarde de dolari.

Mai mult decât atât, Bill Gates îi transferase deja acţiuni în valoare de 3,2 miliarde de dolari în mai.

Bill Gates are acum o avere estimată la 129,6 miliarde de dolari.

Cuplul, care are împreună trei copii adulți, a anunțat că divorțează în luna mai, după 27 de ani de căsătorie, spunând că nu mai pot „crește împreună”. French Gates a declarat într-o instanță de judecată, din luna mai, că nu își va schimba numele după divorțul de celebrul ei soț.

Îți amintesc faptul că, în primăvara acestui an, cei doi soți au dat publicității următorul mesaj: „După o îndelungă considerare și multă muncă pentru relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsniciei noastre. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie ce funcţionează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă”.