Cât ne costă încălzirea globală, în pierderi de vieți omenești: așa înțelegi consecințele schimbărilor climatice

Schimbările climatice se reflectă în foarte multe probleme legate de mediul înconjurător, iar multe dintre acestea, în final, se manifestă prin pierderi de vieți omenești. Având în vedere rolul omului în încălzirea globală, dintr-un punct de vedere, ne-o facem cu mâna noastră.

În ultimii 50 de ani, numărul dezastrelor naturale, de la inundații la valuri de caniculă, manifestări ale schimbărilor climatice, a crescut de cinci ori. În mod regretabil, această realitate cotidiană s-a reflectat în decesul a peste două milioane de persoane și, nu în ultimul rând, în pagube materiale de peste 3,64 trilioane de dolari. Aceste valori exacte au fost menționate într-un raport al unei agenții din cadrul ONU, citat de Reuters.

Încălzirea globală, ne-am făcut-o cu mâna noastră

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) notează că raportul său reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză realizată până în prezent cu privire la mortalitatea şi pierderile economice cauzate de vreme, apă şi extreme climatice, scrie Agerpres.

Pentru a ajunge la niște concluzii clare, organizația a luat în calcul consecințele a peste 11.000 de dezastre care au avut loc între 1979 și 2019, inclusiv catastrofe devastatoare de proporții istorice, precum seceta severă din Etiopia – 1983 cu 300.000 de decese. Uraganul Katrina – 2005 a fost de asemenea inclus cu pagube de 163,61 miliarde de dolari.

Problema majoră nu ține însă de evenimentele izolate, cât de trendul îngrijorător, de tendința de accelerare a numărului de dezastre. Evenimentele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente din cauza încălzirii globale. Dacă vrei să cauți cu lumânarea o altă explicație pentru această creștere, s-ar putea să aibă parțial legătură și cu îmbunătățirea sistemelor de raportare a dezastrelor. Dincolo de asta, costurile aferente evenimentelor au crescut, de asemenea, de la 175,4 miliarde de dolari în anii ’70 până la 1,38 trilioane de dolari în anii 2010, când furtuni precum Harvey, Maria şi Irma au făcut ravagii în Statele Unite.

„Pierderile economice sunt în creştere pe măsură ce expunerea creşte”, a subliniat secretarul general al OMM, Petteri Taalas, în prefaţa ”The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes – 1970-2019”. Tot la capitolul părți ”bune”, intră o scădere a numărului de decese, de la 50.000 în anii `70, la aproximativ 18.000 în anii 2010, o manifestare a faptului că astfel de dezastre sunt totuși gestionate un pic mai bine în secolul 21.”Sistemele îmbunătăţite de avertizare timpurie împotriva riscurilor multiple au condus la o reducere semnificativă a mortalităţii”, a adăugat Taalas.