Cât de eficient e vaccinul cu o singură doză. Rezultatele sunt promitățoare pentru finalul pandemiei

Vaccinul anti-COVID cu o singură doză, dezvoltat de Johnson & Johnson, oferă o protecție puternică împotriva cazurilor severe și fatale de COVID-19, potrivit noilor analize publicate de Food and Drug Administration.

Analizele, inclusiv un studiu clinic care a implicat 45.000 de persoane, arată că vaccinul este eficient în proporție de 72% și 86% în cazurile severe de COVID în SUA. Deși este sub ratele de eficacitate atât ale vaccinului Moderna, cât și ale vaccinului Pfizer/BioNTech, este totuși suficient de eficient pentru a oferi protecție contra noului coronavirus.

Doza s-a dovedit a fi, de asemenea, eficientă în proporție de 64% pe teritoriul Africii de Sud. Acest lucru din cauza noii tulpini de virus mai mortale, răspândite în națiunea africană.

Vaccinul într-o singură doză de la Johnson & Johnson este eficient

Într-adevăr, sunt vești bune. Vaccinul Johnson & Johnson este al treilea vaccin american care demonstrează eficacitatea împotriva coronavirusului. Faptul că este un vaccin cu doză unică este cu atât mai bine, deoarece logistica de livrare este mult mai simplă.

De asemenea, poate fi depozitat în frigidere obișnuite, ceea ce-l face mult mai ușor de distribuit, mai ales în comparație cu vaccinurile Pfizer și Moderna, care trebuie depozitate la temperaturi extrem de scăzute în congelatoare specializate.

Din păcate, producția vaccinului va fi limitată la început, așa cum relatează The New York Times. Compania de dezvoltare a medicamentelor Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, va putea livra doar patru milioane de doze după autorizarea FDA, cu mult sub cele 12 milioane pe care le promitea inițial.

Compania a semnat un contract cu Casa Albă, angajând un total de o sută de milioane de doze până la sfârșitul lunii iunie – o proporție substanțială din populația SUA.

Războiul împotriva COVID este departe de a se încheia, totuși. De exemplu, trebuie încă să găsim un răspuns convingător dacă vreunul dintre vaccinurile distribuite în prezent este capabil să împiedice oamenii să răspândească virusul către alții sau dacă protejează individul doar de o formă gravă a bolii.