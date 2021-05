Cât de civilizați sunt românii, în 2021: câte case noi nu au canalizare, dar WC în curte

Românii sunt un popor foarte ciudat. Este atât de adânc înrădăcinată ideea de a avea propria casă, încât nu contează dacă un sfert dintre locuințele noi, terminate în 2020, nu au canalizare.

Institutul Național de Statistică a publicat un nou set de statistici legate nivelul de civilizație din România. O parte dintre date au fost confirmate și de o analiză Eurostat care, din nou, detașat, plasează țara noastră pe prima poziție la nivel european când vine vorba de toaletă în curte.

Pe de altă parte, se vede totuși un progres față de anii anteriori. La nivel general (urban+rural) ponderea locuințelor noi fără canalizare este de 15%, în scădere de la 20% câte erau cu un an înainte. Evident, suntem pe ultimul loc în Europa din acest punct de vedere, potrivit Eurostat. Una din 10 locuințe noi nu are apă curentă, mai arată datele INS. Față de acum 25 de ani , am evoluat mult, dar viteza cu care ne apropiem de media europeană e parcă prea lentă.

Același studiu atrage însă atenția și asupra altor detalii fascinante legate de situația locativă a românilor:

Anul trecut au fost terminate peste 68.000 de locuințe, ducând fondul locativ al României la 9,15 milioane de locuințe.

Cele mai ”aglomerate” județe (număr de locuitori/locuință) sunt Ilfov și Iași cu 2,4 locuitori/locuință, iar presiunea cea mai redusă e în Mehedinți, unde sunt 1,7 locuitori/locuință.