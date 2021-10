Cât costă Dacia Spring pe OLX: nici nu s-a lansat bine și o găsești la mâna a doua

Nici nu s-a lansat bine în România, iar Dacia Spring se pare că a ajuns deja pe OLX. Prima mașină electrică a constructorului de la Mioveni pare să devină subiect de speculă, în contextul în care comenzile noi se livrează în câteva luni.

Dacia Spring, în varianta oficială, are un preț de pornire de 18.300 de euro, în versiunea Comfort Plus. De acești bani, te bucuri de o autonomie de 234 de kilometri departe de priză. Are 45 de cai putere și poate fi cumpărată în trei versiuni de culoare Kaolin White, Lightning Silver și Cenote Blue. Jantele sunt Flexwheel de 14 inci, iar tapițeria este realizată din piele sintetică de culoare neagră cu inserții orange.

Dacia Spring, mai puțin ieftină decât ai crede

În teorie, românii pot cumpăra Dacia Spring cu un discount de 10.000 de euro prin intermediul programului Rabla Plus. Astfel, ajungi la mai puțin de 10.000 de euro pentru o mașină mai mult decât decentă. Pentru că nu există însă în reprezentanțe, iar acum sunt livrate autoturisme comandate acum șase luni, câțiva samsari au început să pună pe OLX câteva exemplare aproape noi.

Momentan, pe OLX sunt trei modele de Dacia Spring, cu diferite prețuri. Din descrierea anunțurilor, niciunul nu pare să vândă mașina pentru că este dezamăgit de ea. În schimb, oamenii vor să facă un profit rapid, pentru că au fost suficient de norocoși încât să le fie livrat exemplarul, în timp ce doritorii au de așteptat luni bune pentru o mașină electrică românească.

În mod previzibil, unele dintre mesaje sunt destul de agresive, din cauza diferenței semnificative de preț față de valoare de achiziție cu Rabla Plus, prin care și-au cumpărat cei mai mulți o Dacia Spring. ”Vând Dacia Spring cu livrare imediată, are 50km,se vinde cu contract notarial, actele se perfecteaza peste un an.Cei care doriți mașina la 8000E mergeți la dealer, vedeți dacă mai exista cupoane pt la anul și vedeți cât durează timpul de așteptare! Mașina costa 18500E fără reduceri!”, se arată în textul unui anunț cu 13.000 de euro pentru noua Dacia.

Alți nu vor să se îmbogățească atât de mult dintr-un foc și o vând cu 11.000 de euro cu mențiunea că discutăm, aproape de fiecare dată, de un autoturism nou. La 12.500 de euro este al treilea anunț. În ceea ce privește culorile de pe OLX, ai, practic, toate cele trei iterații puse la dispoziție de Dacia.