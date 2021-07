Cât ar putea costa în România noua Dacia Duster și când se poate comanda: prețul care te va uimi

Dacia a lansat recent versiunea facelift a actualei generații de Duster. Între timp, producătorul se pregătește să dea startul comenzilor și pentru România.

Dacia a lansat recent noul Duster – o variantă facelift a actualei generații. Deocamdată, producătorul nu a anunțat prețurile și pentru România, dar se pregătește pentru luna septembrie, când se pot face comenzile.

Analiștii din piață vin cu câteva estimări de preț pentru noul model. Plecând de la prețurile anunțate pentru celelalte piețe, e posibil ca noul Duster să aibă în România un preț cuprins între 17.000 și 20.000 de euro.

Constructorul anunța că noul model se adresează „atât clienților care doresc un SUV confortabil cu design atrăgător, cât și celor care se află în căutarea unui vehicul 4X4 polivalent și robust”.

E posibil, așadar, ca cea mai ieftină variantă de Duster facelift să aibă în România un preț de pornire de sub 20.000 de euro. Mai jos de 17.000 de euro nu se va duce, însă, arată estimările din industrie.

Noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4.

“Duster reprezintă revoluția Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generații, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienți, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină ușoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare și ușor de recunoscut, a fost menținută. Am adus în schimb o serie de evoluții pentru un plus de modernitate și de prospețime. Spiritul de aventură și spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust și accesibil, care oferă esențialul”, spune Lionel Jaillet, director performanță produs la Dacia.