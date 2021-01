Carrefour, în dezastru total. Trebuie să știe toți clienții ce se întâmplă acum cu magazinul lor preferat

Carrefour era într-un proces extrem de dificil. Lucrurile s-au schimbat acum radical, odată ce s-a implicat guvernul francez. Deocamdată, compania a înregistrat o scădere majoră la bursă.

Pe 18 ianuarie, aproape de miezul zilei, acțiunile Carrefour au scăzut cu 5,7%. Lanțul de magazine a pierdut 2,9% pe bursă în ședința de 15 ianuarie, după o scădere de 2,5% în ziua precedentă.

Ce-a dus la scăderea recentă e că grupul Alimentation Couche-Tard a retras oferta de preluare pentru retailerul francez. Oferta era de 16,2 miliarde euro pentru preluarea grupului francez Carrefour SA. Canadienii s-au retras pe fondul opoziției exprimate de guvernul francez.

Pe 15 ianuarie Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei, și Alain Bouchard, fondatorul Couche-Tard, au avut o întâlnire. La finalul acesteia a venit și decizia. În ciuda promisiunilor făcute de canadieni la această întâlnire, Le Maire și-a reiterat opoziția față de preluarea Carrefour de către o companie străină. A spus că orice astfel de tranzacție este imposibilă înaintea alegerilor prezidențiale din 2022.

Cine a vrut să cumpere Carrefour

Grupul canadian Alimentation Couche-Tard e cel mai mare operator independent de magazine de proximitate din America de Nord. E, totodată, prezent și în Europa. De cealaltă parte, Carrefour e cel mai mare jucător european din comerțul alimentar și al doilea mare retailer de profil la nivel global.

În România, retailerul are peste 360 de magazine și concurează direct, prin răspândirea în țara noastră, cu grupul care controlează Kaufland și Lidl.

Carrefour operează o rețea de peste 10.800 de magazine în Europa. Totuși, merită reținut că jumătate sunt în Franța. În iunie 2020, avea 12.669 de magazine în lume.

Canadienii care au vrut să preia compania franceză stau ceva mai prost, ca număr. Alimentation Couche-Tard are peste 9.200 de magazine de proximitate în America de Nord, din care peste 8.000 dotate cu stații de alimentare cu combustibil. Compania operează sub brandurile Couche-Tard, Circle K și Ingo. În Europa are o rețea de 2.722 de magazine.