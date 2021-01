Se face aproape un an de când în România a fost descoperit primul caz de infectare cu coronavius, iar masca a ajuns să fie, poate, cel mai cumpărat accesoriu. Iată care sunt cele mai bune produse, care te projează cu adevărat.

În pandemie, măștile sunt obligatorii în toate spațiile publice, fiind un accesoriu la mare căutare în această perioadă. Chiar și așa, există diverse tipuri de măști – unele care te protejează mai mult sau mai puțin, în funcție de producător, tip sau preț. Studiile recente arată că măștile de tip N95 blochează până la 99% din aerosolii transmiși de purtător, în timp ce vizorul transparent blochează doar 2% din aerosoli.

E important, așadar, să alegi în cunoștință de cauză.

Ce măști te protejează cel mai bine în pandemie

Toți specialiștii susțin că purtarea măștilor împiedică răspândirea noului tip de virus. Masca are rolul de a-i proteja pe cei din jurul tău și mai puțin pe tine. De asta e important ca toată lumea să o poarte. Cercetătorii au folosit un simulator, pentru a dispersa mici particule de aerosoli prin diferite tipuri de acoperitoare, iar concluziile au fost publicate în revista Taylor Francis Online. E vorba de un studiu finanțat de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Iată câteva concluzii:

masca N95 a blocat 99% din aerosolii expuzați,

masca medicală (chirurgicală) a blocat 59% din aerosolii expuzați,

masca facială din bumbac cu 3 pliuri a blocat 51% dintre aerosoli

bandana din poliester a blocat 47% din aerosoli pusă ca strat unic și 60%, atunci când a fost împăturită ca dublu strat

vizorul transparent a blocat doar 2% dintre aerosolii expulzati prin tuse.

E drept și că multă lume a căutat să improvizeze și să folosească ce a găsit prin casă. Numai că rezultatele nu-s aceleași. Mai mult, pe piață au apărut și măști inteligente, pe care le poți conecta la propriul telefon. Numai că s-ar putea să fie vorba mai mult de tehnologie și mai puțin de protecție împotriva virusului.

Cum te protejezi inteligent

Un alt studiu arată că nivelul de protecție e ridicat în cazul următoarelor măști:

mască din țesătură sintetică, în două straturi, agățată de urechi, cu un element de aluminiu pentru fixare pe nas și un filtru adăugat,

bandană din bumbac împăturită de mai multe ori,

mască din polipropilenă fixată cu sistem de strângere la urechi,

mască medicală cu agățătorile legate în formă de X și lateralele măștii băgate în interior,

mască medicală cu agățătorile legate în formă de X și lateralele măștii băgate în interior, mască medicală ale cărei agățători au fost legate la spate cu un sistem printat 3D menit să reducă presiunea pe urechile purtătorului păstrând masca strîns pe față,

mască medicală ale cărei agățători au fost legate la spate cu o clamă de păr tip ”gheară”,

mască medicală strânsă pe față cu un elastic, pentru un plus de etanșeitate,

mască medicală acoperită cu o bandă de nailon, făcută din ciorapi, pentru un plus de etanșeitate.

În cazul măștilor non-medicale, gradul de protecție se duce doar spre 70%, iar cea mai eficientă din această categorie ar fi masca din țesătură sintetică în două straturi agățată de urechi, testată cu un element de aluminiu pentru fixare pe nas și un filtru adăugat, scrie spotmedia.