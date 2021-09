Cardurile de cumpărături vin la pachet cu capcane costisitoare: ce trebuie să știi, dacă ai un card de credit în România

Foarte mulți români au ajuns să fie tentați de ideea unui card de credit sau de cumpărături. Din păcate, aceste soluții financiare nu vin la pachet doar cu lapte și miere, iar dacă nu ești atent, s-ar putea să te coste scump.

În ultimele câteva decenii, cardurile de credit au ajuns atât de rău famate, încât au avut nevoie de un rebranding. Astfel, băncile au inventat formularea de card de cumpărături. În continuare, însă, dacă nu ești atent, un astfel de card poate veni la pachet cu costuri fabuloase și mai multe probleme decât soluții. Primul semn că ceva nu este în regulă ține de ușurința cu care poți obține un nou card, procesul fiind mult mai dificil decât în cazul unui credit de consum sau de nevoi personale.

Cum te ferești de capcanele cardurilor de credit

Dacă ai făcut totuși pasul de a pune mâna pe un card de cumpărături, ar fi bine să faci un efort pentru a înțelege mai bine costurile din spate. Practic, trebuie să-l folosești corect. Altfel, riști să plătești dobânzi de până la 30%, dacă nu ești foarte consecvent în a-ți achita ratele la timp. Aceleași dobânzi extraordinare achiți și în situația în care ți-ai făcut un obicei din a rambursa doar suma minimă comunicată de către bancă.

”Nu a fost o experiență foarte bună pentru mine, pentru că aveam şi alte credite şi contribuia foarte mult acest card la analiza unui credit nou. În sensul că îmi trăgea foarte mult în jos veniturile, din cauza ratei cardului de credit. În schimb, m-am folosit de el, am luat bunurile de care aveam nevoie, am încercat să achit la termen pentru a nu plăti acea dobândă foarte mare. Am încercat şi am şi reuşit în cea mai mare parte.”, atrage atenția un utilizator de card de credit pentru Digi24.

Cardul de credit reprezintă o soluție bună când ești în imposibilitatea de a lua un credit, pentru că poate ai deja unul, și ai nevoie de bani pentru niște proiecte urgente. ”Când cineva îşi mobilează casa poate opta pentru un card de credit care să nu destabilizeze bugetul familiei printr-o cumpărătură făcută Imediat. Din acest motiv, băncile oferă, de obicei, şi posibilitatea ratelor direct pe card care pot merge până la 60 de rate fără dobândă.”, atrage atenția Ionuț Stanimir, reprezentant bancar.

În privința părților mai puțin bune, așa numitelor capcane, este important să ai în vedere că un card de credit vine la pachet cu comisioane și o serie de dobânzi. Fii consecvent în a-ți achita ratele la timp. Niciodată nu folosi cardul de credit pentru a scoate bani de la bancomat, doar pentru cumpărături, de aici și numele. Ca referință, dobândă poate ajunge şi la 35%, de două ori mai mare faţă de dobânzile unui credit de nevoi personale. Astfel că, pentru o sumă de bani, indiferent cât de mică, poţi ajunge să plăteşti băncii dublu dacă rambursezi lunar doar suma minimă.