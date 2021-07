Ca să vezi cât de bune sunt telefoanele: cu cine a colaborat National Geographic pentru un clip 8K

Anul trecut, Samsung a publicat un videoclip de 8K de la Cercul Arctic, filmat cu un Galaxy S20 +. Cu toate acestea, telefonul a rămas deasupra apelor înghețate. Anul acesta, compania a colaborat cu National Geographic Traveler India, pentru a face contrariul – a captat imagini de 8K sub apele calde ale Maldivelor.

Samsung Galaxy S21 Ultra a fost în mâinile exploratoarei Malaika Vaz, de la NatGeo, care a călătorit pe Insula Fuvahmulah, cunoscută și sub numele de Shark Island. Telefonul a fost folosit pentru a filma imagini de 8K și a face fotografii, care au fost folosite în videoclipul de mai jos.

Câteva lucruri de știut înainte de a încerca o astfel de scufundare. În primul rând, Vaz este un profesionist cu multă experiență, filmând animale sălbatice ani de zile. În al doilea rând, rezistența la apă IP68 a telefonului este doar pentru apă proaspătă (și numai până la 1,5 metri adâncime). După cum poți vedea în videoclip, pentru a intra adânc în apă sărată, vei avea nevoie de o carcasă.

Oricum, majoritatea telefoanelor îți permit să faci fotografii în timp ce înregistrezi videoclipuri, dar să faci o poză 8K facilitează situația. Un singur cadru de 8K dintr-un video are o rezoluție de 32MP, ceea ce îl face o fotografie de înaltă rezoluție în sine.

Și o poți vedea pe Vaz folosind această opțiune în videoclip, precum și făcând câteva fotografii. NatGeo Traveler a postat câteva dintre fotografii (deși, din păcate, nu la rezoluție maximă):

„În timp ce filmam sub apă în Maldive, am fost înconjurată de rechini tigru, broaște țestoase Hawksbill, pești și corali și am reușit să surprind imagini video de înaltă rezoluție ale acestor specii foarte ușor. 8K Video Snap de la Galaxy S21 Ultra 5G mi-a permis să mă concentrez asupra filmării rechinilor, cu încrederea că nu voi rata niciodată o ocazie pentru un set mare de imagini! În calitate de National Geographic Explorer și realizator de film, aș spune că experiența mea de filmare cu Galaxy S21 Ultra 5G a fost dincolo de așteptări”, a spus Malaika Vaz.